出腳快如李小龍　荒漠「忍者鼠」不敗之謎：0.038秒踢爆響尾蛇

更格盧鼠（kangaroo rat）是一種在美洲荒漠生活的小動物，牠們對響尾蛇的毒液並不免疫，但令人大惑不解的是，幾乎每次與響尾蛇交手牠們均能全身而退。美國有科學家近日終於解開謎團，原來更格盧鼠身懷「絕技」，憑超快反應加上強壯後肢，讓牠們在危急時使出「忍者無影腳」，踢爆進擊的敵人！

研究人員看到影片後嘆為觀止，為更格盧鼠取了「忍者鼠」的外號。（影片截圖）

美國州立聖迭戈大學（San Diego State University）及加利福尼亞大學里弗賽德分校（University of California at Riverside）和戴維斯分校（University of California at Davis）的研究人員，近日利用高速攝影機，成功在野外拍攝到更格盧鼠擊退響尾蛇逾30次的英姿。

影片中，響尾蛇慢慢靠近更格盧鼠，猛然張嘴咬下去，但更格盧鼠及時跳起，還在空中完美轉身，施展出閃電無影腳踢向響尾蛇下巴，響尾蛇向後倒，更格盧鼠趁機揚長而去。

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響尾蛇來不及注射毒液

研究人員表示，響尾蛇的突襲速度在0.1秒以內，但更格盧鼠的平均反應時間僅0.07秒，有些甚至快到能在0.038秒內跳開，一旦被咬住，牠們也能在空中重新定位，靠強壯的腰臀和腳力踢走敵人，身手矯捷如忍者；由於兩者交手時間極短，即使更格盧鼠被咬中，響尾蛇也來不及注射毒液，故更格盧鼠往往能死裡逃生。

更格盧鼠的聽覺很敏銳，能聽到低頻聲音，從而及時偵測捕食者的突襲，同時，牠們擁有強勁的後腳肌肉和筋腱，彈跳能力極佳，可以瞬間加速「鬆人」。

（綜合報道）