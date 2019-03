出腳快如李小龍　荒漠「忍者鼠」不敗之謎：0.038秒踢爆響尾蛇

更格盧鼠(kangaroo rat)是一種在美洲荒漠生活的小動物,牠們對響尾蛇的毒液並不免疫,但令人大惑不解的是,幾乎每次與響尾蛇交手牠們均能全身而退。美國有科學家近日終於解開謎團,原來更格盧鼠身懷「絕技」,憑超快反應加上強壯後肢,讓牠們在危急時使出「忍者無影腳」,踢爆進擊的敵人!

研究人員看到影片後嘆為觀止,為更格盧鼠取了「忍者鼠」的外號。(影片截圖)

美國州立聖迭戈大學(San Diego State University)及加利福尼亞大學里弗賽德分校(University of California at Riverside)和戴維斯分校(University of California at Davis)的研究人員,近日利用高速攝影機,成功在野外拍攝到更格盧鼠擊退響尾蛇逾30次的英姿。

影片中,響尾蛇慢慢靠近更格盧鼠,猛然張嘴咬下去,但更格盧鼠及時跳起,還在空中完美轉身,施展出閃電無影腳踢向響尾蛇下巴,響尾蛇向後倒,更格盧鼠趁機揚長而去。

響尾蛇來不及注射毒液

研究人員表示,響尾蛇的突襲速度在0.1秒以內,但更格盧鼠的平均反應時間僅0.07秒,有些甚至快到能在0.038秒內跳開,一旦被咬住,牠們也能在空中重新定位,靠強壯的腰臀和腳力踢走敵人,身手矯捷如忍者;由於兩者交手時間極短,即使更格盧鼠被咬中,響尾蛇也來不及注射毒液,故更格盧鼠往往能死裡逃生。

更格盧鼠的聽覺很敏銳,能聽到低頻聲音,從而及時偵測捕食者的突襲,同時,牠們擁有強勁的後腳肌肉和筋腱,彈跳能力極佳,可以瞬間加速「鬆人」。

(綜合報道)