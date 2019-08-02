【解放軍冷知識】軍中最不能惹的角色　位不高但權大　連將軍都驚

修訂《逃犯條例》引發的示威行動持續，解放軍駐港部隊前晚（7月31日）在官方微博發布新宣傳片，其中有解放軍用廣東話大喊「後果自負」警告示威者，引起不少網民熱議。 解放軍內軍紀嚴明，軍中有不同職級，當中除了有畫面上看到衝鋒陷陣的軍人外，原來有一種特殊兵種會令戰場上的勇武的軍人聞風喪膽，此軍種地位不高，但權力比將軍更大，故被戲稱「部隊裏最不想見到的人」，那就是「糾察兵」。

從將軍到士兵，都要接受糾察的監督，保持軍隊的秩序。（網上短片截圖）

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解放軍內有說法：「糾察兵不管是見兵，還是見官都要大一級。」糾察兵雖然職級不高，但他們代表軍隊和軍威，是軍人軍隊形象的代言人，其主要職責是負責監督軍隊紀律，如軍容、軍紀和查軍車有沒任何違規情況，即小至軍裝上的鈕扣、頭髮長度、用軍人身份上網等，到軍車違泊、涉軍詐騙等等，他們都有權登記落案，輕則被口頭警告，重則上報責罰，甚至有可能被記過處分。換言之這兵種就是「二五仔」，專篤軍人背脊，難怪人見人怕。

從將軍到士兵，都要接受糾察的監督，保持軍隊的秩序。（網上短片截圖）

糾察兵傳統戴白腰帶、白手套和白頭盔，且必須站崗，同時去不同的部隊突擊檢查，從將軍到士兵都要接受糾察的監督，保持軍隊的秩序。然而，軍中要求糾察兵要不偏不倚、以身作則去樹立榜樣，惟有傳他們退伍時，一般會選擇悄悄離開，因有說法是他們參軍時得罪人多，恐卸下身份會遭人報復。

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2002年修訂的《中國人民解放軍內務條令》規定，軍人非因公外出應當穿着便服，據《中國國防報》指出，這個政策有效令軍人休息、調整、放鬆。曾任警備司令部糾察排長史玉良表示，「條令修改後，外出軍人軍車違規違紀和假冒軍車現象大幅減少，警備工作面臨無人可糾、無車可查、無假可打的局面」。