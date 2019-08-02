保障個人資料　淘寶集運籲勿購頭盔雨傘　網民：買螺絲頭都要審查

港人尋寶首選一定數到淘寶網，但最近有網民收到內地集運公司的通告，提醒網民為安全起見，不要透過其公司集運頭盔、雨傘、口罩、木棍等，因淘寶網能獲取貨物資料，可疑貨物都會被攔截及沒收，買家也可能被列入兩地警方的黑名單。另有網民指於淘寶購買螺絲頭時，店家竟要求對方出示香港身份證，令網民大感詫異，質疑此舉有機會令個人資料外洩。

有網民近日於fb群組「淘寶開心share」上載相片，表示收到內地「神州集運」的通知，指出因現時複雜形勢，建議客人不要集運寄送頭盔、棍棒等貨物到港。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

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其中一間淘寶集運公司「神州集運」日前向客人發出通告，指因香港目前形勢複雜，為保客人的財產安全及聲譽，建議客人不要使用其公司集運攻擊性武器或警用標誌頭盔等物品，如刀、棍棒、彈弓、頭盔等等，「神州」解釋在大數據年代，所有在淘寶、天貓、拼多多等購物平台的貨物資料，都會被官方獲取，而可疑貨物會被攔截及沒收，買家也可能被列入兩地警方的黑名單。另網傳在淘寶網中，黃色頭盔、黃色雨傘、手套、口罩等工具亦禁止運送。

淘寶集運公司現時禁運以下物品到港↓↓

+ 10 + 9 + 8

除「攻擊性武器」外，有網民於facebook群組「淘寶開心share」發文，投訴連買螺絲頭也被審查，他表示自己因工作關係需購買螺絲頭，惟淘寶賣家得悉要寄去香港後，竟要求樓主提供香港身份證，令他大感詫異，質疑此舉有機會令個人資料外洩。

不少網民陸續稱收到其他集運公司的相關通知，故估計於淘寶網買「文具」是不可能，當輸入了個人資料後，兩地警方便馬上知悉，與自賣私隱無異。網民見狀紛紛表示擔憂，「嘩，咁搞法好易畀人捉」、「以後唔喺淘寶網買嘢」、「有冇咁敏感呀」，有人更呼籲用外國網購較能保障個人私隱。

（綜合）