男子撐巨型雨傘等巴士照片瘋傳　網民笑問邊度有得買：一傘遮全家

香港受熱帶風暴韋帕吹襲，昨日「八號波」維持10小時，是今年首個八號風球。昨日（31日）下午大批市民冒雨收工，惟風大雨大，即使撐傘亦未必擋到雨水，容易成身濕透。今早（1日）網上瘋傳一張男子巴士站旁撐起巨型雨傘的照片，引起網民熱議，不少人笑言舉起這把超級大傘會變「人肉蒲公英」，如果刮大風「車都唔使搭」；亦有人質疑照片真偽，稱照片中「地面無雨傘陰影」。

網上流傳一張男子撐着一把巨型傘在路邊等巴士。（網上圖片）

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今早網上流傳一張照片，有名男子站在巴士站旁，撐着一把巨型傘，面對大雨亦毫不畏懼，非常惹人注目。從相中可見，該名男子身穿西裝，手中巨傘目測闊得可以容納5個人以上。

由於雨傘實在大得非常誇張，有網民不禁質疑照片真偽，追問「點解地下冇把遮個影」、「假圖啦，手柄咁短」。另有網民留言稱曾使用該款雨傘，指使用時很麻煩，容易碰到街上途人，另有網民表示「其實好攰，好多路太窄，過唔到」。

淘寶出售類似雨傘，售價介乎68元至178元人民幣不等。（淘寶網截圖）

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照片火速引發網民熱議，不少人猜測該傘用途，「即刻變滑翔傘」、「呢把遮可以做不合作運動先鋒」、「大型雨傘運動」、「支持跳傘運動」；有人就笑指可用來追女仔，「你識唔識㗎，遮兩個女朋友都大把啦」、「用嚟遮女嫁，你識條鐵咩」，有人隨即反駁，「遮女緊係越細把越好啦」。

有網民則認為這傘有潛在危險，表示舉起巨傘即變「人肉蒲公英」、「如果佢反遮，即刻玩完」、「超強力攻擊性武器！」、「風夠大佢就車都可以唔使搭」；有人更覺得使用這把傘太自私，霸佔道路過多位置，「成條路霸曬啦！自私」。

許多網民留言詢問哪裡買得到這把巨傘，有人指類似款式淘寶有售。《香港01》記者在淘寶網嘗試尋找該項商品，以「超大號、傘、巨無霸」等等字眼搜尋後，找到類似商品，有雨傘最大遮面直徑闊1.9米，高1.3米，售價介乎68元至178元人民幣不等。