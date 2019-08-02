實惠向員工發內部通告係真㗎！　提同事警方無手令不得進入分店

近日網上流傳一份來自連鎖家俬店「實惠」發出的內部通告，列明分店屬私人地方，如在正落閘或落閘時遇上警方要求入內，對方需出示委任證及手令，除進入逮捕「須予逮捕」的合法理由，其他理由均可以拒絕警方入內，並強調一切以顧客及員工的人身安全為首要考慮因素。不少網民見狀大讚實惠是良心企業，指引清晰，「支持實惠提供安全的購物環境！」《香港01》向實惠查詢後，證實該內部通知屬實。

通告強調一切以顧客及員工的人身安全為首要考慮因素。（網上圖片）

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在流傳的內部通告中，以「店舖緊急應變措施(四)危機管理」為題，向所有分店經理發出指引，文中表示鑒於近日各區出現頻繁示威等公眾活動，各店鋪可能會遇到一些未能預計的突發情況，影響店鋪正常運作，故公司制定危機管理計劃，提供處理方針及程序指引。

通告中指，在不抵觸任何法律及規管守則下，員工及顧客的人身安全為首要考慮因素，一旦遇上危害安全的突發情況，應立即落閘提早關門，並在安全情況下疏散顧客及員工；如店鋪外有危險情況，可讓顧客及員工留在店內，直至安全離開為止。

實惠昨日向員工發內部通告，列明分店屬私人地方，如在正落閘或落閘時，遇上警方要求入內，需出示委任證及手令。（實惠fb圖片）

如店鋪正落閘或已落閘，遇上警方要求內進，員工需告知警方負責人分店屬私人地方，不容許任何人包括警方進入，並要求對方出示委任證作紀錄，「尤其要識別及認定負責指揮的警員」；如警方要求進入，員工應要求警方出示手令，如沒有手令，員工應要求警方交代要求進入的目的。

實惠做法獲不少網民大讚：

通告中特別指出，只有逮捕「須予逮捕」人士在店內才是可進入的合法理由，「其他理由都可以拒絕警方進入」，同時員工應要警方交待相信「須予逮捕」人士在店內的理由，以作紀錄。通告亦提醒員工如有任何清晰或不確定的情況下，「可拒絕警方進入」。

《香港01》就事件向實惠查詢，其發言人指通告屬實，是根據香港零售管理協會的呼籲而發出，於昨日（1日）下午由行政部電郵給各分店同事，希望盡力保障同事及顧客的人身安全，亦確保公司符合所有法例規則。