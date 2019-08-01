【逃犯條例】駐港部隊宣傳片現「新界的士」　廣東話喊：後果自負

反修例風波持續近兩個月，解放軍駐港部隊司令員陳道祥周三晚（31日）出席建軍92周年活動致辭時表示，強烈譴責近期極端暴力事件，指嚴重觸碰「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍。同時，解放軍駐香港部隊在官方微博發布最新宣傳片，片長約3分鐘，分為反恐、維穩（防暴演練）、防衛、同心4個章節，畫面出現軍人用廣東話大喊「後果自負」籲示威者後退，以及出示紅旗警告不要衝擊，片尾點出「不忘初心，守護香江」的主題。

在名為「維穩」的章節，解放軍全副武裝拿著盾牌列陣步步逼近示威者，並用廣東話大喊「後果自負」，在發射催淚彈、裝甲車輛移除路障及發射水炮後，出現逮捕多名示威者的畫面；在「反恐」章節，部隊於模擬城巿戰中出動「識轉彎」的槍，逐步攻破敵方巢穴，畫面還出現一輛類似新界的士。

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「香港繁榮穩定的定海神針」

駐港部隊在官方微博寫道：「我們是誰？駐香港部隊，是國家主權的重要體現；是維護『一國兩制』的重要力量，是維護香港繁榮穩定的重要基石！我們在做什麼？聚力備戰打仗，苦練殺敵本領，始終保持弓滿弦，劍出鞘的進擊狀態！駐香港部隊是香港繁榮穩定的定海神針，我們將堅決貫徹黨中央，中央軍委和習主席決策指示，堅決支持特區政府，行政長官和愛國愛港力量，我們有決心，有信心，有能力堅決維護國家主權，安全，發展利益，有決心，有信心，有能力堅決維護香港長期繁榮穩定。」

陳道祥表示，駐港部隊堅決貫徹《基本法》和《駐軍法》，堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，依法嚴懲暴力犯罪分子，維護國家主權安全和香港繁榮穩定。