小紅書一度被下架　微博網民爆唔係齋分享靚酒店咁簡單？

被內地網民奉為出遊天書的分享平台「小紅書」，上月底突然被應用程式平台下架，內媒報道稱涉不當內容，其後小紅書指配合有關部門排查整改，現時陸續回復正常。有微博網民爆料，小紅書部分內容很可疑，質疑不少分享酒店帖文都是網紅臉女子穿比堅尼躺臥，用戶則狂留言問房價，實際上卻是招攬賣淫，「私訊問價更可空運」。

有微博網民大爆小紅書內有不少穿比堅尼的女子介紹酒店，而留言中就狂現問價錢的古怪情況，當中可能涉及色情交易，有指有關的問題帖文現已刪除。（微博圖片）

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「小紅書 」 7月底突然在Android平台被下架，其後有指內地App Store也無法搜索下載。因其用戶極多，引來議論紛紛，據內地媒體報道，今年以來小紅書屢被踢爆用戶分享不恰當內容，包括假分享真宣傳的廣告文，亦有大量軟銷煙草的帖文，更被指有涉黃訊息、亂賣禁藥等問題。

截至2019年5月，小紅書對外公布用戶量超過2.5億。（網上圖片）

小紅書的官方微博其後發聲明回應程序下架，「小紅書已對站內內容啟動全面排查、整改、深入自查自糾，積極配合有關部門，促進互聯網的優化和提升」。今午記者實測，Google Play及App Store可如常下載。

對於這次下架風波，網民熱論或與當中的不當內容有關，「之前用小紅書，感覺白富美怎麼這麼多，窮讓我自卑，後面才發現其實很多都是『外圍女』，酒店價格就是她的身價，我還奇怪留言一直在問酒店價格....」、「肉肉賣得真高端，我前男友就是在裏面找的」。不過也有網民認為就算分享人穿得性感一點，用戶留言狂問酒店價錢，也難以證明當中有不道德的交易，但認同平台有需要加強管理，以保障真用戶權益。

「小紅書」創立於2013年，是內地主打用戶內容分享的生活方式社區，因不少明星加入而極受歡迎，截至今年5月，用戶人數高達2.5億，最受關注的是各種由用戶發布與商品、服務有關的內容，不少人外遊前夕都會參考有關資料再訂行程。

（澎湃新聞、中國新聞網）