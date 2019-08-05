天眼影晒！遇醉酒漢發洩　長沙女主播深夜路邊被捅臀倒地無人理

女士晚上獨自一人真的要小心！湖南長沙近日發生一宗駭人襲擊案，一名女主播凌晨下班時，突然在路邊被一名男子用利器捅向臀部，男子轉身就跑，未幾，女主角即倒在路上，拼最後一口氣呼救，惟其間多架車在女子旁邊經過，都未有停下理會。幸好女子最終沒有生命危險，但傷及卵巢及小腸，她曾在微博上指自己當時很絕望，以為自己快要死了，雖然看到事發短片及陌生人都會有心理陰影，但絕對會「血債法償」。

湖南長沙一名女主播凌晨下班時，突然在路邊被一名男子用利器捅向臀部。（看看新聞片段截圖）

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事發上月30日凌晨1點22分左右，從閉路電視片段可見，女主播於長沙湘雅二醫院健康管理中心附近公交站看手機時，一男子突然跑到其身後蹲下，再用物品向女子的臀部戳去，隨後立即逃跑。

約1分鐘後，女子開始搖搖晃晃，摔倒在馬路上。女子向路過車輛揚手，惟不少車輛都未有理會她，一輛的士曾於她身旁慢駛，但最終未有停下並離開。女子多次想站起呼救但最後都不支倒地。

女子最後由公司同事幫忙報警，送院救治，湖南省人民醫院一主治醫生指，女子右邊臀部被刺傷，傷及卵巢和小腸，手術完成後生命無危險。

案發全過程：

+ 4 + 3 + 2

當地警方成立專案組調查事件，終於前日（2日）於江西萍鄉市拘捕32歲姓劉涉案疑犯。劉無正當職業，當日飲酒後感覺心中壓抑，獨自一人在街上閒逛，看見女子後便拿出隨身攜帶的水果刀捅傷受害人，然後逃離現場。

據了解，受傷女子姓楊，剛畢業，於事發地點附近一家網絡公司做網絡主播。女主播其後於朋友圈發文，回憶事發經過，當時她正想叫車回家，被攻擊後她本以為是有人踹了她一腳，但一摸看到一片血跡，才意識到被捅了。她勉強自行打120叫救護車及致電同事求助。她直言當時「黑夜中沒人知道我有多麼絕望」、「講真的，我以為我馬上要死了」。她又指想到自己仍有很多話想說，很多人想見，但都來不及，「從未想過新聞中的案例有一天會變成我的經歷，我還是對這個殘酷的世界抱有太大的美好幻想」。

當地警方前日（2日）於江西萍鄉市拘捕32歲姓劉涉案疑犯。（網上圖片）

女子表明現時只想活下去，揚言之後要「血債法償」。她指看到新聞中的監控片段還是有心理陰影、甚至看到陌生人就會恐慌，「不過我準備把這個視頻看到天荒地老，看到我完全不恐懼，完全沒有心理陰影為止」。

被指不顧而去的的士司機後來澄清，自己本以為女子喝醉倒在路邊，故未有理會對方揮手，後來致電叫車顧客才知女子正是客人，最終有調頭泊在一旁用車燈照着女子，以防其他車撞上，直到救護車來到。

事件引起不少網民熱議，有網民稱「要怪都怪罪女主播衣著太暴露」，但亦有人認為在內地「救人成本太高」，稱有案例救人後反被勒索高額醫藥費。

（南方都市報、看看新聞）