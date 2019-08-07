福岡「貓島」疑有人落毒　60貓慘死幾乎滅門

日本福岡的著名景點、被稱為「貓島」的青島一向是不少貓奴必到「潮聖地」，惟當地動保團體近日發現島上貓隻數量大減三分二，由90多隻降至只剩30多隻，出現「貓隻集體死亡」的情況。團體同時於島上發現表面呈藍色光澤的魚，懷疑有人刻意毒殺貓隻，正研是否需要暫時疏散以免再有貓貓受害。

日本福岡的著名景點、被稱為「貓島」的青島近日發生貓隻集體死亡事件。（資料圖片）

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位於日本響灘海域、只住有14戶人的青島一向「貓多過人」，故有「貓島」之稱，吸引不少愛貓之人到訪。近年由於貓隻與居民數量比例相當懸殊，加上不少島民年介高齡，政府曾為島上的貓咪進行絕育以控制數量，90幾隻貓中有79隻都已絕育。

動保團體發現島上貓咪的數量大幅下降，經統計後發現島上剩下貓隻數量比原本少了三分二。（資料圖片）

不過近日有動保團體發現，島上貓隻的數量竟突然大幅下降，有遊客曾於岸邊發現幼貓屍體，亦有人曾報告於島上發現貓隻集體死亡的事件，甚至有人見過原本健康的貓隻突然口吐白沫倒下，疑被毒殺。

青島居民均對貓隻大量死亡的情況表示憤怒及悲傷，「我希望這些兇手可以馬上停下來，為他們殘忍的行為負責！」

動保團體經統計及調查後，發現島上現只剩下30多隻貓，比原本的90多隻少了三分二，團體形容事件「並不正常，毫無疑問牽涉外界的人為因素」，稱去年至今曾於島上多次發現一種透出藍色光澤的魚，懷疑該種魚含有毒物質。

團體稱，正準備收集證據，就貓隻疑被毒殺提出刑事訴訟，同時會考慮疏散島上剩餘的貓以免發生意外，「我們願意以任何方式，保護社區內所有被珍視的小生命」。