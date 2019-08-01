【萌爆圖鑑】日女攝影師愛遊香港影貓狗　用鏡頭呈現另類本土風情

香港除了有高樓大廈、人多車多，大家又會如何形容此地？日本就有位女攝影師因為鍾情香港，經常前來到處遊覽之餘，更用鏡頭捕捉可愛動物的一舉一動，包括貓、狗、魚、雀鳥等，用另類角度突顯香港本土特色。她更成功出版寫真，有部份更是多年前的珍貴相片，不少網民大讚「卡娃依呢」！

日本女攝影師新美敬子因為鍾情香港，經常來港遊覽之餘，更用鏡頭捕捉流浪貓及「舖頭貓」的一舉一動。（「st_Gatto」Twitter圖片）

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日本女攝影師新美敬子最近在Twitter上載「I Love Hong Kong」系列的相片，除了不少在商店生活的貓主子，有更多的是在街頭遇到的汪星人及其他動物。

新美敬子早在10年前已踏足香港，更對香港的景色一見鍾情，尤其覺得街道、商店充滿人情味及本土特色，加上有不少貓狗會於商店門前流連涼冷氣，成為了香港的「標記」之一。

除此以外，她發現香港雖然摩天大廈林立，但許多動物包括魚、雀鳥等仍能在這非自然環境下頑強生存，是個非常特別的現象，於是吸引了她去拍攝香港可愛動物系列。

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除了「舖頭貓」，系列內更有不少汪星人及其他生物

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相中可見，不少貓狗在鏡頭前展露最可愛、最隨性的一面，不管睡覺、搔癢、趴下休息的又有，與港人繁忙的生活步伐形成強烈對比。但新美敬子更想表達的是，香港原來亦有休閒而溫暖的一面。當中部份相片其實是10年前來香港時拍下的，非常有紀念價值。

網民留言表示新美敬子的相片富有親和力，即使未曾到香港旅遊，亦能感受到當地的市井風情。他們更笑稱看完相片後，對於香港的認識亦加深，「我也想來香港遊玩了」、「牠們很可愛」、「是治癒的相片啊」。

（Twitter）