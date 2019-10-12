台女結婚想從簡　爸媽堅持辦婚禮兼要買金　準新娘呻：開心不起來

呂律師您好：我明年3月即將結婚，現在遇到的問題點是，我跟未來先生原本希望登記結婚就好，但我爸媽不肯，覺得我這樣是偷嫁，最後我不想讓我老公難做人，於是妥協答應辦婚禮。 問題又來了，辦婚禮又會有很多禮俗，我跟男友都覺得沒必要，希望盡量簡單就好，不是因為沒錢，而是覺得沒必要「浪費錢」，於是跟我爸媽提到基本的6禮不要、黃金飾品通通（統統）不要，金飾我向姐姐借就好，因為我和老公都不希望讓雙方父母花錢，買那些不必要的東西（婚禮所有花費都我們自己存錢，沒讓爸媽出錢），我寧願他們把聘金留下來自己使用（是的，有聘金），但我媽媽氣炸了！覺得我很笨，認為那是男方該給的東西，我怎麼可以笨到說不要，而且很在意親戚朋友的眼光，對男方也很不諒解，還說我眼光很差，怎麼會挑到這種的，還說他們家是多窮，連金子都買不起，於是乎，光金飾這件事我和家人鬧得非常不愉快！ 結婚不是應該開開心心的嗎？為何我一點都開心不起來，反而覺得很煩躁。 呂律師，我想知道您的觀點，我們為家長著想的心，錯了嗎？

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結婚是一生一世的承諾，父母總希望女兒能風光出嫁。圖為內地土豪婚宴情況。（資料圖片）

以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位妹子，你真的錯了，但並不是你為別人著想有錯，而是你對婚姻的想像有錯。結婚跟選舉一樣，只有當選那一天開心而已，往後得要謙卑謙卑再謙卑，否則很快就會政黨輪替。在結婚以後，你們將有無數的關卡要過，許多的魔王要推，如果這樣就煩躁，以後怎麼過日子？

律師呂秋遠指，女事主本身對婚姻的想像有錯，忽略了父母的想法。（01製圖／資料圖片）

原則上，你先別責怪你的家人食古不化、冥頑不靈，現在的父母，把女兒結婚當作「賣女兒」的心態已經不多，既然如此，他們為何一定要刁難你們？難道他們不知道，現在年輕人結婚，是需要很大的勇氣嗎？在生氣與無奈之前，或許可以先聽聽他們的心聲，大概是這樣的：

「這男人連聘金都沒辦法付，到底有沒有存款？以後怎麼養這個家？」

「這男人連做餅都這麼小氣，以後會不會對我女兒不大方？」

「這男人連結婚必備的金飾都不捨得買，以後我女兒會不會幸福？」

「這男人連禮俗都不願意遵守，以後會不會尊重我們娘家？」

「這男人連結婚都這麼隨便，以後會不會隨便就離婚？」

（五點就夠了，不用十點）

許多父母都希望女兒能風光出嫁，認為可以反映男家女其女兒的重視程度。（資料圖片）

有沒有注意到關鍵字，「以後」。其實他們在意的不是現在，而是以後，他們認為，現在隨便，以後就隨便，所以他們會希望自己捧在手心上的女兒，可以被夫家認真對待，如此而已，所謂的面子，也不過就是如此的動機。所以，我大可建議你挑戰傳統，不用顧及這些落伍的東西，但是他們要的，其實不是錢，而是重視，這些眉眉角角的無聊破事，大概也就是要求對方重視這件事而已。

如果，你要讓父母永久銘記在心，你的先生就是小氣、不願意付出、沒擔當、不愛你的人，那麼就照你的意思辦。這時候或許你的心裡會吶喊：「歹林啊！不是的，這一切都是我的意思，我老公是無辜的。」但是，不好意思，你的家人愛你，這是天生的，但是可沒必要愛他，這是後天的，帳肯定要算在他頭上。他們怎麼忍心，把「忽略娘家的卑微願望」這件事，怪在你這個可憐的小東西身上？

所以，知道怎麼做了嗎？

關於聘金的問題，分為大聘跟小聘。大聘，就寫本票九千九百九十九萬元，高高掛在婚禮布條上，然後寫上「這是給我老婆的愛」，然後不寫發票日與到期日。老公不願意寫？你放心，這張本票無效，因為沒有日期。如果懂法律的家人問你，為什麼沒日期，你就說，愛我是沒有期限的，然後叫他閉嘴。

小聘，大概就是幾十萬元搞定，即便沒錢，去借就好。交給爸媽以前，先跟爸媽說好，這是給你的私房錢，要用來裝潢新家／蜜月旅行。新房租金等，族繁不及備載的理由，如果他們不願意給你，那就哭窮裝傻，最後把錢拿回來以後，立刻拿去還，最多就是損失利息而已。

黃金飾品，這種東西離婚的時候很麻煩，都會計較要不要還給對方，為了杜絕後患，不要互相餽贈也是可以的。但如果家長堅持，那就去T牌金飾店租借，當然也不要跟爸媽說，不過請記得保險，也記得要還。

長者思想傳統，總希望女兒能穿戴大量金器出嫁，認為少夠面子和嫁得風幸福。（資料圖片）

至於六禮，日頭餅隨你媽開，反正也沒多少，總不會有上千盒，這就當作給爸媽友人的小禮物，讓他們知道你結婚了。合餅，就是挑好吃的而已，也不會有上千盒，同樣可以當作給朋友的手工餅乾點心。其他六色喜糖、爆竹捧花，糕餅店都會幫你搞定，最後的頭尾禮，可以挑自己喜歡的衣服與鞋子，反正以後正式場合穿著都可以用到，應該也不用太計較。

這樣你可以理解嗎？其實你可能會覺得很辛苦，為什麼婚姻在一開始就得要演戲給大家看？不過這就是無奈的現實。就像是網路流傳的一個故事，媽媽每次看到金馬獎最佳女主角，都會不屑一顧，問她為什麼，她就會說，老娘演了五十年，你爸都沒發現，我才是最佳女主角吧？

婚姻裡有虛偽，也會有真誠，重點是，要好好跟對方過生活，面子可以虛偽，但裡子得真誠。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）