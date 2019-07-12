「婚禮詐騙現場」新娘瘋狂整容32次喊後悔　宣布全面「大維修」

內地網紅韓安冉早前與網紅老公補辦婚禮，大批網紅朋友出席，卻被網民發現他們與照片完全不一樣，譏諷為「大型詐騙現場」。現年20歲的她在微博坐擁近460萬粉絲，自爆16歲起不斷整容，前後整了32次，要「活到老整到老」。她日前卻在微博驚爆發文，指自己「現在整的容都是小時候畸形審美造的孽」，表示已做手術將自己的臉大執，包括將額頭、太陽穴填充的脂肪全部抽出，鼻子亦整得更自然。消息引來2萬多個讚好，粉絲們更指她的「底子好、基礎好」，十分期待她恢復後的樣子。

二人婚禮邀請了多名網紅出席。（微博圖片）

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韓安冉上載了自己整容後的情況，粉絲們稱期間她恢復後的樣子。（微博圖片）

韓安冉16歲時參加《變形計》揭露自小迷上整容，至今在微博已有近460萬粉絲。經歷多次整容，但她還是對自己的外表不滿意，日前在微博發文，自嘲「現在整的容都是小時候畸形審美造的孽」，將自己的臉整得太假。她更透露在7月5日已經做了手術，將額頭和太陽穴填充的脂肪全部抽走，鼻子也做得更自然，臉因為填充脂肪太多導致臉下垂的情況亦已改善，重新提升上去了，「我小時候真是畸形審美啊，把臉整那麼假」。

韓安冉又形容整容「一定要自然」，不然會整得很醜。帖文引來許多「鐵粉」的支持，更紛紛上載個人認為韓安冉整容整得最漂亮的時期，又大讚她本身「底子好」，微調已很好看，很期待看她恢復後的樣子。

內地網紅韓安冉在微博上擁有近460萬粉絲。（微博圖片）

網民整理「婚禮詐騙現場」直播片段截圖作對比，揭發這宗大型照騙事件

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其實早在上月她已在微博成為焦點，事關她和網紅老公「小豬」邱斯鈿補辦婚禮，邀請了大量網紅好友出席兼直播，被網民揶揄一眾網紅在鏡頭前「打回原形」、「簡直是大型網紅詐騙現場」。婚禮不久後，她和老公鬧婚變，痛斥一名叫「陳妮妮」的網紅勾引她的老公，幸好最後老公「箍煲」成功，當時有人認為兩名網紅只是在炒作，形容二人非常幼稚。

（微博）