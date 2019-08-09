買六合彩原來都有「頭獎臉」？　台彩券公司指有呢啲特徵最易中

許多人整天幻想自己中六合彩，但原來中頭獎都有樣睇？台灣彩券日前公布最容易中頭獎的幸運兒長相，發現中獎者們的面容有不少共通點，例如大眼、大口、額頭高、面形偏橢圓，單計今年上半年就有兩名得獎者是擁有「頭獎臉」，而上半年最多人中獎的星座是天秤座，佔了25%。雖然獎券公司公開了這些「參考資料」，但網民們沒有太認真看待，「只要不是我，都是假的」。

台灣彩券公布了2019年（左）及2018年（右）上半年的「頭獎臉」，分析了多位頭獎得獎者的面部特徵。(台灣彩券圖片)

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很多人以為買六合彩之類的彩票有策略可言，但原來還可以照一照鏡，看看自己有沒有「頭獎臉」。台灣彩券統計了今年上半年的得獎資料，分析了12個得到億元台幣（約2,500萬港元）頭獎的幸運兒，發現他們均有額頭高、濃眉、大眼、耳珠大、鼻翼闊、厚唇、口大、橢圓臉。

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而同樣的分析在去年上半年都有做，得獎者同樣有額頭高、耳垂大、鼻翼闊和口大的面相特徵，另外還有短眉、小眼、圓形臉、薄唇。相比起記下自己的心水號碼買彩票，今年上半年有近七成的頭獎幸運兒都是買電腦票隨機選號。

台灣彩券又從生肖看得獎機會，發現最容易中獎的生肖分別是虎和羊（各佔25%），而得獎運最好的星座則是天秤座，在頭獎幸運兒中佔了25%。

台彩每年都會公布這類資料，但終究只是歸納得獎者的資料，沒有實際科學根據，不少網民不太相信這些所謂的「頭獎臉」，大多只關注自己有沒有中獎，笑問「下次要不要也要分析時辰八字」。

（台灣彩券）