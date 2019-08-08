25歲就生小孩很勇敢？台網民熱議生育問題　想有下一代最重要係…

現在小資族越來越多，讓很多人感嘆賺錢越來越困難，加上房價漲幅誇張，讓許多正在規劃人生的情侶或夫妻對於生小孩都需要再三考慮。有位網友就在ptt提到，不考慮高齡生產風險、原生家庭經濟狀況等因素，現在25-35歲生小孩的人是不是很勇敢？而這篇文也引起網友熱烈討論

有位網友就在ptt提到，不考慮高齡生產風險、原生家庭經濟狀況等因素，現在25-35歲生小孩的人是不是很勇敢？（圖片來源：ptt）

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網：真的很勇敢...

其他暫且不提，光養孩子的錢就不知道需要多少了，但這年頭也不是任何人都薪水高，存款不多的情況下，很多人認為生小孩根本是莫大的負擔（即睇網民留言▼▼▼）

會考慮「生育」的都是哪些人？

凡事都有一體兩面，有人不想生當然就有人想生，其他網友也舉例自己身邊親朋好友生小孩的例子，不過看來都擁有差不多的條件啊…（即睇網民留言▼▼▼）

不靠家裡一樣順利成家？

目前不管在哪個縣市，想要生活機能好一點的房子，價格都不可愛，也難怪大家到35歲都還不一定會考慮生育，但即使這樣，還是有不少人不靠家裡，並且在25-35歲之間生了小孩（即睇網民留言▼▼▼）

生小孩「必要條件」因人而異

所以其實就是見仁見智啦，畢竟因為生長環境不同，大家認為生小孩的必要條件也不同（即睇網民留言▼▼▼）

在以前比較傳統的時代，都會認為傳宗接代是義務，不過現在其實這樣的觀念已經慢慢式微了，只要人生規劃符合自己的預期，就別太在意世俗的眼光啦～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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