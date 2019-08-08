抖音口罩男神擁近700萬粉絲　真面目曝光讓網民失望：原來是小夫

由韓星帶領風潮，近年戴口罩成為潮流指標，一方面增加神秘感，另一方面更凸顯炯炯有神的雙眼。在社交平台「抖音」擁有近700萬粉絲的男神「七鶴大人」，無論直播或公共場合都戴着黑色口罩，近日卻被爆出「真面目」，全臉照令粉絲大感失望：「原來是小夫！」

「七鶴大人」在社交平台「抖音」擁有近700萬粉絲。（微博「七鶴大人」圖片）

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不時都傳出有內地網紅在直播過程中不小心露出「真面目」，嚇得粉絲秒刪追蹤。在「抖音」擁有近700萬粉絲的男神「七鶴大人」，從出道至今，無論在公共場合抑或直播影片都會一直戴着黑色口罩，非常神秘，其濃眉大眼和白哲皮膚，令人幻想口罩下必定是帥氣男神。

↓↓↓ 粉絲見真面目大呼：原來是小夫 ↓↓↓

不過近日有微博網民爆出「七鶴大人」的真面目，只見除下口罩後顯得普通，更有網民直指真人身高連160厘米也沒有。不少粉絲大呼失望，「求他把口罩戴上」、「還是做個半永久口罩吧」，亦有網民稱一早沒有期望，「要是有張帥氣臉龐肯定會露出來吧」。有人則認為七鶴大人長得超像《多啦A夢》中的小夫，亦有人為他取個外號為「鴨嘴獸」。

事實上七鶴大人並非首次露出全臉，早前亦曾貼出照片，只是懂得取角度及運用美肌功能，跟這次「路人視角」的確有點分別，有網民則力撐「覺得沒什麼」，又指下半臉「有點像蕭敬騰吧」。