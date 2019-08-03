【公務員集會】擔心被秋後算帳？　男海關即除口罩：我係唔擔心！

修訂《逃犯條例》風波未止，不同界別人士自發舉行活動表達意見，其中有公務員團體於昨日（2日）於中環遮打花園舉行集會，籲政府回應巿民訴求。集會其間海關職員張先生接受《有線新聞》記者訪問，被問到戴口罩是否因擔心會被秋後算帳‧張先生隨即於鏡頭前拉下口罩公開全貌，堅定表示：「我係唔擔心嘅！」其坦蕩蕩表現獲網民激讚「好型」。

海關職員張先生被記者問及戴口罩是否因擔心被秋後算帳，他隨即於鏡頭前拉下口罩露出全貌，稱表示不擔心。（《有線新聞》截圖）

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受問的張先生在海關任職，他出席集會時戴着黑色口罩，當他接受《有線新聞》記者訪問時，解釋自己站出來的原因，「作為一個公務員身份前，首先我係一個香港人，再者、其次喺休班之後，我哋係以香港市民去參與一啲熱心公益嘅問題，我相信係冇問題嘅」。

記者問及張先生戴口罩，是否因為擔心日後會被人秋後算帳，張先生即於鏡頭前拉下口罩，露出全貌地表示：「我係唔擔心嘅！」

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有關片段在網上被瘋傳，網民力讚張的表現坦蕩蕩，「型到呢」、「好佩服你」、「多謝海關哥哥企出嚟發聲」。部份女網民更笑言要認識張先生，「請問係咪單身，求電話」、「徵婚未，我想填form」、「高薪糧準，筍盤之選」。

有網民表示，昨晚的公務員集會是「和理非」典範，而且還在不反對通知書列明的晚上9時完結，笑指集會完全發揮香港公務員的確按規矩做事的風格，反而為政府加分。

（facebook、有線電視）