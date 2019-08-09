【逃犯條例】世警會觀眾撐港隊高呼「雄起」　網民：速龍勁過飛虎

四川成都周四（8日）舉行2019年第18屆世界警察和消防員運動會（世警會），當香港代表隊進場時，現場觀眾立即爆出歡呼聲，紛紛起立鼓掌並高呼「雄起」（意即加油）以示力挺香港警隊。

兩年一度的世警會始於1985年，是全球最大規模的警政消防人員體育競賽，故又被稱為「警界奧運會」；今屆參賽人數近萬人，共設有56個參賽項目，當中包括警察五項、警用服務犬賽、步槍、皮划艇等項目，涉及警察和消防員等相關領域。同時，今屆還有警察手槍實用射擊、警用手槍戰鬥射擊、警察兩項、自創消防百米障礙等項目，具有較強觀賞性。

開幕式上，各個代表團在「金沙太陽神鳥少女」引領下依次進場，在香港警察與消防員代表隊進場時，現場大屏幕上出現香港區旗，看台上觀眾紛紛起立鼓掌及高喊「雄起」，港隊代表則揮舞著手中的大熊貓玩具回應。

「這帶給我們無比的力量」

港隊將參加世警會的定向越野、半馬拉松、警察兩項、龍舟、羽毛球、籃球、足球、欖球等項目。有警員稱：「到成都，好多世界各地不同國家，冰島都知香港警察被打壓欺負，支持我們！剛才運動員進場，好多人說警察加油，真的很感動！」

另有警員在透過內地傳媒發出的感謝信中表示，「當我們香港警察兄弟看完這些視頻的時候，我們真的感動到哭了! 香港警隊有內地的同行們！有13億人民在支持我們！我們並不孤單！這帶給我們無比的力量！」

不少內地網民亦發聲支持香港警察，紛紛留言稱「這就叫同胞之情」、「香港警察消防員最靚仔！ 香港加油！ 中國加油！」、「主要是速龍小隊太帥氣了，仲勁過飛虎隊。其實香港警隊到現在仍然是內地警察學習的模範」。