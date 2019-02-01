香港警察開微博4日吸15萬粉絲　最受歡迎留言竟然係呢句！

香港警察在日前宣布警隊的官方微博以及Twitter 正式上線，上線至今僅僅4日就成功吸納超過15萬粉絲關注，受歡迎程度絲毫不亞於影視圈當紅小鮮肉！雖然香港員警官方微博在簡介中強調香港警務處並不一定對本微博的評論作出回應，但內地網友仍紛紛在評論區用香港影視的經典對白向阿Sir致敬，可見內地網民對香港員警的喜愛！

咁受歡迎，相信香港警察都嚇親！（微博截圖）

香港政府新聞網介紹指：「香港每年有數千萬遊客訪港，但因為使用社交媒體潮流不同，為了讓他們可以接收最新、最快和最準確的香港警隊資訊，警隊微博同 Twitter今天隆重登場！」。當然，識睇一定睇留言！微博評論區中，不少網民用經典對白留言「做人呢，最重要的就是開心。」、「你肚子餓不餓，我煮碗面給你食？」、「你有權保持沉默，但你所說的每一句話都會成為呈堂證供」、「熄匙、停車、身分證！」、「差人不晒呀？」等，都成功吸引過千個讚！而電影《無間道》中的「三年之後又三年，三年之後又三年，十年都嚟緊頭啦老細！」就吸引超過2萬個讚好，成為榜首！

估唔到廣州公安如此風趣！(網上截圖)

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《無間道》的對白大家都入晒腦！（劇照）

亦有不少網民查詢一些經典角色的去向，例如：「laughing哥歸隊未？」、「阿sir，你們重案組之虎還是曹達華嗎？」、「周星星能當總督察了嗎？」等等，看來網民都是戲精呀！

laughing 哥亦是經典！（劇照）

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除了網民入戲太深，中國各地的公安官方微博都有前來打招呼，例如廣州公安的「講好咗三年！三年之後又三年......等咗咁耐，你終於嚟啦」；海南警方的「這是我們新同事，大家歡迎一下，哪個誰，幫他冲杯咖啡」和深圳公安就話「歡迎老鄰居」，他們更要求互相關注！看來香港警察受歡迎程度有望超越當紅藝人！