【英國王室】帆船賽威廉鬥凱特　「無牙」喬治　伸脷夏洛特萌爆

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）周四（8日）在懷特島（Isle of Wight）出席「英皇盃」慈善帆船賽，喬治王子（Prince George）和夏洛特公主（Princess Charlotte）在場為父母打氣，期間夏洛特公主被拍到向觀眾「伸脷」扮鬼臉，獲網民大讚「萌爆」。

夏洛特公主被拍到向觀眾「伸脷」扮鬼臉，大少網友都大讚她非常可愛。（Getty Images）

今年共有八艘帆船參賽，分別代表八個慈善組織，威廉王子與凱特王妃各領一隊出賽，父妻變競爭對手。6歲的喬治王子和4歲的夏洛特公主沒有跟隨父母出賽，二人由外祖父母照顧在另一艘船上觀戰。

傳媒鏡頭下，喬治王子一身水手裝，帶起船長帽，正在換牙的他雖然缺了門牙，但仍毫無顧忌地展露燦爛笑容，夏洛特公主則身穿藍白間條背心裙，不時對現場觀眾扮鬼臉；網民均認為二人「的確是一對可愛的兄妹」、「妹妹這個小淘氣鬼正在學習如何面對公眾，實在太聰明了」、「真的很喜歡她」。

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比賽最終由真人騷節目《人在野》（Man vs. Wild）主持格里爾斯（Bear Grylls）帶領的一隊勝出，威廉和凱特分別排第三和敬陪末席，均與獎盃無緣。

威廉和凱特向來非常提倡做運動，且身體力行，參與過多場在英國和海外舉行的運動賽；二人已非首次在比賽中對壘，2011年威廉在加拿大一場龍舟賽中擊敗凱特，但在2014年新西蘭奧克蘭（Auckland）舉行的帆船賽，凱特成功贏回一仗。