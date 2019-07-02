【英國王室】如果孩子是同性戀？威廉王子竟然以「大膽」答案回應

儘管已經走到了2019年，可是不少父母依然無法接受自己的子女是位同性戀者。 英國王室向來保守且多規矩，就連建立個人社交媒體帳戶也是一件被禁止的事。然而愛這回事，又豈是可以被壓抑的呢？

於星期三（26/6），威廉王子在參訪英國慈善機構Albert Kennedy Trust時表示，假如子女將來告訴他自己是個同性戀者的話，他可以完全接受（absolutely fine by me）。

威廉王子表示，如果子女是同性戀者，他完全可以接受。（圖片來源：GettyImages）

威廉王子與妻子凱特（Kate Middleton）與母親戴安娜王妃一樣，向來積極於慈善工作。於星期三，威廉王子參訪了慈善機構Albert Kennedy Trust，表達對同志族群的支持。Albert Kennedy Trust是家幫助無家可歸、以及被歧視的LGBTQ青年的機構。

在參訪期間，一位年輕人問威廉王子：「如果有天，你的孩子對你說：『我是個同性戀者』，你會有甚麼反應？」

威廉王子早前參訪了慈善機構Albert Kennedy Trust。（圖片來源：GettyImages）

威廉王子回答：「你知道嗎，最近有幾對父母告訴我同樣的事，讓我最近都在思考這個問題。我想，如果沒有成為了一名父親，我是不會思考這樣的問題，而我想，我可以完全接受。」

不過，威廉王子同一時間亦表達了他的憂慮：「假如有天真的發生這件事，我擔心的並不是他／她的性取向，而是他們會面對的壓力。首先，王室成員的身份使他們備受全世界注意，其他人不知道會如何反應和感受他／她是同性戀這個事實。」

威廉王子坦言，擔憂王室成員的身份會為子女帶來壓力。（圖片來源：GettyImages）

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威廉王子的擔憂其實並非沒有來由。去年9月，女王伊麗莎白二世的第三代表弟Lord Ivor Mountbatten，宣佈與同性伴侶James Coyle結婚，成為英國王室有史以來第一對同性伴侶，結果為保守的英國王室帶來不少衝擊。

女王伊麗莎白二世的第三代表弟Lord Ivor Mountbatten去年與同性伴侶結婚。（圖片來源：jezebel.com）

不過威廉王子亦強調，對於他而言，同性戀並不可怕，可怕的是公開是位同性戀者後需要面對的壓力。他亦強調，這是個需要被改變的問題，因為沒有人該因為自己的性取向而備受唾罵。

資料來源：standard.co.uk

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