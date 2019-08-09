2020澳洲消防員月曆登場！救火猛男爆肌抱小動物　網民：帥到犯規

令人看得熱血沸騰的月曆又來了！澳洲消防員每年都會拍攝月曆照，不但大曬肌肉，展現雄糾糾的魅力，又會抱着不同小動物合照，盡顯鐵漢柔情一面。月曆出售所得的收入部分會捐助慈善團體，粉絲大飽眼褔之餘，還可以做善事，一舉兩得。

澳洲消防員每年都會拍攝月曆照，盡顯鐵漢柔情一面。（fb「Australian Firefighters Calendar」圖片）

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《澳洲消防員月曆》自1993年開始推出，每年都會邀請猛男消防員拍攝月曆，出售月曆所得的收入部分會捐助慈善團體。踏入第27年，共推出6輯月曆，包括野生版、喵星人版、汪星人版及農場小動物版等，只見一班半裸肌肉消防員抱着不同動物溫柔合照，陽光下添一份溫馨。

每輯月曆售18.18澳元（約97港元），加5.7澳元（約30港元）郵費還可以郵寄至全球各地。巴絲打們，機會來了！

今年共推出6輯消防員月曆，包括貓咪版。（australian firefighters calendar 官網圖片）

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