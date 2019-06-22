又係德國坑渠蓋！　松鼠頭卡頭勞動消防員拯救　網民：好可愛！

許多小動物愛「捐窿捐罅」，但似乎高估了身體的柔軟度或低估了體型的體積，德國多蒙特（Dortmund）一隻紅松鼠就是其中之一，牠打算從坑渠蓋的小洞中穿出，但鑽頭出來後身體卻被卡着，結果動彈不得。最終有人發現紅松鼠被困而報警，最終由消防隊將整個渠蓋搬去獸醫處，紅松鼠最終獲救，而牠被困時眼神既無辜又可愛，令不少網民笑翻，紛紛稱：「想讓牠一直卡在那兒，但獲救亦太好了」。

德國多蒙特（Dortmund）一隻紅松鼠被卡在坑渠蓋的小洞中動彈不得，最終要由消防隊將整個渠蓋搬去獸醫處，才成功把牠救出。（美聯社）

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多蒙特消防隊前日（20日）接報，一隻紅松鼠不慎卡在坑渠蓋的小孔。消防隊到場亦無法將牠救出，決定將渠蓋連鼠送到附近獸醫診所，讓警員暫時守着下水道。獸醫為紅松鼠注射麻醉藥，讓牠先冷靜下來，之後成功將牠移離渠蓋。紅松鼠頸部擦傷，經治療後放回野外。

今年2月，德國一隻肥老鼠因吃得太胖而被卡在渠蓋的洞口。（facebook「Berufstierrettung_Rhein_Neckar」圖片）

動物卡在坑渠蓋動彈不得的新聞常常在德國發生。今年2月，一隻肥老鼠在黑森州（Hesse）本斯海姆鎮（Bensheim）被卡在渠蓋孔，當局派出約8名消防員到場，花一番功夫後將渠蓋升起，然後把老鼠推回水道，放回野外。事件引起坊間熱議，有人質疑應否花如此多時間及人力拯救坑渠老鼠，不過有消防員回應：「即使是令人憎恨的動物亦應獲得尊重。」

（美聯社）