美女模特兒穿新涼鞋 「刮腳」　傷口起恐怖藍水泡染敗血症險截肢

女士着新鞋不時都會「刮腳」，但多數只會黏膠布了事，英國一名模特兒被新鞋刮腳後竟染上敗血症，出現全身疼痛、嘔吐及呼吸困難等症狀，幸好她及早求醫，以致未至於嚴重得需要截肢。

英國一名模特兒被鞋子刮腳後竟染上敗血症。（fb「Gemma Downey」圖片）

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23歲英國模特兒傑瑪（Gemma Downey）表示，自己早前穿着一對新涼鞋，趕往火車站應約，不過鞋跟帶不斷摩擦皮膚造成磨損傷口，皮膚像被切開一樣。傑瑪其後發現傷口位置形成一個小水泡，但當時仍未意識事態嚴重，就只貼了一張膠布。

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後來傷口愈見嚴重，更呈現奇怪的藍色，水泡亦不斷漲大，傑瑪更出現全身疼痛、胸部不適、呼吸困難、心跳加速、發燒及血壓極低等症狀，兩度求醫後確診患上敗血症，需要留院治療。她指自己幸好盡早求醫，若不及早治療或會導致更嚴重後果。

傑瑪出院後被醫生告知接下來的三個月只能穿拖鞋或涼鞋，其模特兒工作因而受影響。她指「刮腳」高跟涼鞋去年從二手店購入，只穿過幾次，沒想過會造成這麼嚴重的傷害，但強調「這事不會阻止我繼續穿高跟鞋」，會密切留意康復情況，看看何時可以再穿高跟鞋。

（鏡報）