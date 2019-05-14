【慎入】醫生誤診肺癆當哮喘　英婦併發敗血病　四肢鼻頭發黑壞死

俗稱「肺癆」的結核病早期症狀和感冒咳嗽相似，不過若病人掉以輕心不即時求醫，又或得不到正確治療，有可能導致敗血症和呼吸道衰竭等致命併發症。英國埃塞克斯郡（Essex）一名41歲母親久咳不癒，後來才發現是結核病導致敗血病，手腳和鼻尖的組織更發黑壞死，需要截肢保命。

錯失治療時機 入院搏鬥2個月

41歲的加爾巴利（Lydia Galbally）去年因為久咳去看家庭醫生，獲告知患哮喘，9月病情惡化、醫生才把她轉介去照X光，以及接受電腦掃描和支氣管鏡檢查，但為時已晚，加爾巴利的健康情況在3天內急轉直下，甚至因呼吸困難及發燒而被送入院。

加爾巴利在醫院與死神搏鬥了2個月，期間多個器官衰竭、肺血管瘀塞以及心包填塞，雙腳、雙手和鼻頭的皮膚更乾枯變黑壞死。原來她多月前患上的是肺結核病，惟沒有妥善治療而導致併發敗血病，並出現敗血性休克，極低的血壓令到四肢末端和鼻子缺血壞死。

加爾巴利患上肺結核，醫生卻認為只是哮喘，延遲了治療。（Instagram @lydia_galbally）

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重新學習走路​ 夫：她真的很勵志

加爾巴利在11月獲准出院，可惜手腳的傷口到今年2月仍未癒合，醫生告訴她，傷口可能會被細菌感染而危及生命，最終她只好忍痛決定截除雙腿、右掌和左手全部手指。經歷5次手術後，加爾巴利上周二（7日）開始接受復康治療，重新學習走路。

她的丈夫丹（Dan Galbally）說：「過去7個月發生的事情很悲哀和很可怕，但我很高興她一直非常勇敢、很堅強。她真的很勵志，儘管她不這樣認為，但確實表現了她有多出色。」

夫婦二人育有兩名分別9歲和11歲的孩子，加爾巴利如今最盼望的是再次牽着手送他們上學。為了重過正常生活，加爾巴利需要購買義肢、接受物理治療，以及改裝家居和汽車，丈夫已在GoFundMe平台發起眾籌，希望能籌到25萬英鎊（約255.3萬港元）。

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（每日郵報）