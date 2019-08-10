台妹稱車窗全被偷走　警員一撻車發現無奈真相　網民：咪俾佢揸車

新北市110勤務指揮中心昨（6）日接獲報案，一名女性車主稱轎車的四片車窗遭竊，當時她停於三重區正義國小的地下停車場，沒想到牽車時玻璃窗不翼而飛。當員警趕赴現場後發現，車窗並沒有被偷，而是女車主忘記自己早前搖下車窗散熱。

一名女性車主稱轎車的四片車窗遭竊，沒想到是自己忘記早前搖下車窗散熱。（爆廢公社）

該名女車主在昨日下午1點13分打電話向110報案，她稱自己停於正義國小地下停車場B3的轎車遭竊，4扇車門的窗戶被偷，氣急敗壞的報警，並要求警方盡速趕赴現場處理。當員警趕赴報案現場勘查，看轎車四周卻沒有被破壞的痕跡，因此請女車主發動引擎、測試車窗升降開關。此時車窗卻從車門間升起，女車主才想起是自己於早前降下車窗散熱，員警只好向勤務中心回報「發動後，車窗自行升起…」，並更正報案類別，還在描述文字後加上許多點，顯示心情相當無奈。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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