台男花近9千港幣紋觀世音　驚變「黑面觀音」勁崩壞引網民笑爆

許多人熱愛紋身，有時會刺各種稀奇古怪的圖案在身體的各種部位。日前有一名網友在爆廢公社上PO文，表示他去了台中某家紋身刺青店，花了3.5萬（台幣），想請老闆幫他紋一個「觀世音菩薩像」在背上，沒想到老闆竟然幫他紋成一位「黑面觀音」，PO文一出，立刻笑倒一票網友，直呼「觀世『音』瞬間變觀世『陰』。」

原PO貼出的照片中只見，原本應該是面容慈祥的觀世音，竟然變得「面目可憎」，原PO甚至還搞笑的說「觀音還使出九陰白骨爪」，因為本該是有着蓮花指的觀音，居然變成可怕的爪子。使原PO不禁懷疑是不是自己的藝術眼光不夠，還是觀世音真的換人做了，讓他覺得相當傻眼。

日前一名網友花了3.5萬（台幣）刺了觀世音菩薩像在背上，想不到竟被刺成「黑面觀音」，讓他忍不住自嘲「是我藝術眼光不夠嗎」。（Facebook@爆廢公社）

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隨後原PO還傳照片給朋友，並開玩笑的說「感覺我的背沒救了」，朋友也勸他為了美觀，只能蓋圖了，也叫原PO不要再相信便宜的價格了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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