「我跟女兒墮海，你先救哪個？」　台爸完美解答「女友陷阱題」

維持婚姻絕對不容易，要時刻維持恩愛關係更是難上加難。有台女近日於討論區分享父母結婚25年以來仍然恩愛非常，兩人「放閃」的日常對話更是妙語連珠。台女更附上父母對「女友陷阱題」的專家級答法，引來不少網民大呼羨慕，有人更笑言要有關對話記下，以便日後用來參考。

台女於討論區分享父母就「陷阱問題」的對答，放閃對話令網民直呼羨慕。（資料圖片）

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相信不少男士都被女友問過致命的「陷阱題」，例如問：「我跟你媽墮海，你先救哪一個？」男士稍一不慎便會「中伏」，答案不合對方心意，後果可大可小。台灣一名女生近日於Dcard討論區分享結婚25年的爸爸，面對媽媽提出的「陷阱題」對答，無論是基礎題如經典的「跌落水救邊個先」，以至進階題如「如果有日愛上別人點算好」，爸爸統統都應對自如，而且令媽媽滿意得甜在心頭。

樓主父母的對話聰明又不失情趣，令網民紛紛笑指她每日都在閃光中生活。（資料圖片）

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樓主又說，父母恩愛得連吵架也充滿喜感，憶述有次兩人大吵時，媽媽氣得向正在拖地的爸爸身上扔了一顆蕃茄，一小時後，在廚房切菜的媽媽仍感生氣，當時在露台洗衣服的爸爸則大喊：「老婆，不要生氣了好不好？衣服上的番茄汁很難洗耶！」輕鬆化解了緊張的氣氛。

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樓主父母聰明又不失情趣的對話令網民直呼羨慕，除了獲稱讚「小情趣好可愛」外，有男生更直言要「save低」帖文，方便日後應付女友。不過亦有網民笑言，「如果我爸媽這樣，我應該會每天都起雞皮疙瘩」，又笑稱擔心樓主每日在強烈「閃光」中的生活，「同學你的眼睛還好嗎」。

（Dcard討論區）