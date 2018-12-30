最萌保暖方法！　公公婆婆變身恐龍跳跳虎　散步放閃狂吸2萬like

近日天氣寒冷，相信大家外出時都要穿上厚厚的大衣保暖。台灣一名孝順孫女在寒冷的晚上仍願意陪同阿公阿嬤外出散步，不過卻調皮地為兩老預備了2件卡通造型服裝作為禦寒衣物。難得是阿公阿嬤都願意配合穿上，造型相當跳脫，孫女將兩老散步的片段拍下，上載至facebook群組與網民分享，兩老的可愛模樣，不足一天便獲得逾2萬個讚好。

兩名長者穿上可愛的卡通造型套裝保暖，走出家門時十分搶眼，影片吸引大批網民讚好。（fb群組「爆廢公社」截圖）

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該名孝順孫女昨日於fb群組「爆廢公社」發文，稱早前陪家中的阿公阿嬤外出散步，因晚上天氣寒冷，特別為兩老準備了超保暖的可愛卡通造型套裝，而搞鬼的兩老亦欣然穿上。相中可見，樓主的阿公穿上綠色恐龍造型套裝，更入戲地戴上帽子，搖着「尾巴」踏出家門；而阿嬤則穿起了鮮橙色跳跳虎造型套裝，表現害羞。

從影片可見，阿公阿嬤穿起卡通套裝時毫無違和感，加上慈祥的表情及肚子位置還未扣好的鈕子，整個造型更覺可愛。當樓主說要帶他們去散步時，阿嬤在家門走了兩步，便突然躲回家，樓主解釋原來害羞的阿嬤「覺得穿跳跳虎實在太顯眼，所以落跑了」，又大讚入戲的阿公「配合度100分」。

阿公似乎很喜歡恐龍套裝，更加帽子也戴上，造型非常可愛。（fb群組「爆廢公社」截圖）

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帖文短短一天已獲得超過逾2萬讚好，網民紛紛稱讚樓主的阿公阿嬤非常可愛，笑言兩人這樣配合是十分難得，「要珍惜身邊的每一位長輩」、「長輩願意穿這樣真是太可愛了」。亦有網民笑指樓主不能捉弄兩老，「不要玩阿公、不要玩阿嬤」，卻獲樓主回覆指兩老其實「樂在其中」，溫馨之情令人羨慕。

（fb群組「爆廢公社」）