4毛孩清晨狂吠嘈醒主人　鬧完即地震嚇親台男：覺得對牠們很抱歉

台灣宜蘭近海上周四（8日）清晨發生6級地震，幾乎全台感受到震動。有毛孩當日事發前，一反常態開始躁動及吵鬧，甚至把主人吵醒，有主人稱一度氣得鬧爆毛孩，詎料罵完沒多久，便開始感到地震，令他非常內疚。不少網民大讚毛孩的直覺很準，笑言樓主應好好獎勵牠們，亦有主人無奈表示自己的毛孩完全沒感覺，「我家的還睡死還是我叫他起來」。

4個毛孩相當有靈性，在地震前狂吠叫醒主人。（fb群組「有點毛毛的」圖片）

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Facebook專頁「狗仔隊玩很大」日前在fb群組「有點毛毛的」發文，稱上周四（8日）清晨地震前，家中4隻狗狗包括2隻柴犬、狼犬及獵兔犬突然開始吠，持續吵鬧把熟睡的主人叫醒，主人氣得馬上訓斥毛孩，但沒想到原來這是毛孩的貼心舉動。

毫不知情的主人訓斥牠們後，不久便發生地震，讓他非常愧疚。（fb群組「有點毛毛的」截圖）

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主人表示，當罵完狗狗不久後，便開始感到地震，令他相當內疚，「覺得對他們很抱歉，很愧疚摸摸他們」，而毛孩則搖搖尾巴，「還是一樣的撒嬌」，未有怪責主人。從他上載的照片所見，4隻狗狗傻傻望着鏡頭，只有獵兔犬用超詭異眼神看着主人，似乎相當鄙視。

照片獲超過3000個網民讚好，不少人大讚毛孩的直覺很準，「我女兒會看着天花板一直叫」，認為樓主應好好獎勵牠們，亦有主人無奈表示自己的毛孩完全沒感覺，「我家的還睡死還是我叫他起來」。

（fb群組「有點毛毛的」）