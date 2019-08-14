央視介紹女兵　昔日美少女今判若兩人　女兵：開坦克時我最美

為了夢想，總有取捨。央視早前播出節目介紹坦克女兵，她們英姿颯颯背後，其實也是一個女孩子，其中一名女兵翻出舊照，可見未當兵的她眼大膚白，笑起來十分甜美，連她自己也說以前的她真的長得還可以，惟現變成短髮英氣的她不後悔，認為「開着坦克，風沙吹過臉龐時，我最美！」

央視節目早前介紹坦克女兵的生活，引起網民討論。（片段截圖）

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央視節目《軍事報道》早前播出，當中介紹了坦克車長劉姝杉，並展示她當兵前的嬌美舊照，照片中的她長髮眼大，皮膚顯白，有種清純之美，現時英姿颯颯皮膚較黑的她，判若兩人，僅輪廓仍留有淡淡的昔日影子。

劉姝杉表示，有時候也會翻看自己當兵前的照片，「真的覺得那個時候挺好看的，真的還可以」，說時也不免有點哽咽；不過她接着說「什麼時候最美？就是我在坦克上，我站我那裡，開得很快，風吹在我臉上，沙子打到我臉上，那個時候我最美」。

她指去部隊大家都作出很多犧牲的，又指作為女兵的目標是「敢和自己較勁，敢和男兵叫板，敢上戰場打仗」。這節目播出後女兵們都爆紅了，劉姝杉更被封為「最美當代花木蘭」。

另一位坦克車長孫茜，她說以前自己是從髮膜面膜做到手膜足膜的人，從頭髮精緻到腳趾頭，入伍後不能保養皮膚起初也難以接受，曾與姐姐視頻，對方忍不住說「你怎麼變得那麼粗糙」令她大感傷心，不過她也稱自己審美觀現在也變了，覺得保家衛國的樣子才是最美。

孫茜指曾經的她也如一般女生，花很多時間打理自己。（片段截圖）

不少網民看過節目都爭相安慰女兵們，稱「你這樣的漂亮姐姐有很多，參軍後這麼有型、漂亮、巾幗不讓鬚眉的美麗帥氣小姐姐就你一個」。