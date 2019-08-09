25歲仙氣網紅被野生捕獲　真人驚為XXL碼大媽　網民憑衣服認出

黃子華說過，卸妝後還認得出的叫化妝，認不出的叫喬裝，而內地許多網紅就將喬裝技術配搭「P圖」技術，騙盡萬千網民。繼早前網紅喬碧蘿殿下和「口罩男神」七鶴大人真樣曝光後，近日在微博擁有逾180萬粉絲的網紅「二霖霖」，經常在網上分享化妝心得，樣子甜美，但有網民野生捕獲到二霖霖，發現她是個身型肥壯的大媽，不過有網民就挖出多張她的圖片，其實可以看出改圖的痕跡。

網紅二霖霖是美妝網紅，經常拍照賣廣告。（微博圖片）

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二霖霖是一名美妝網紅，在微博上分享的都是化妝品的介紹，照片中的她樣子甜美，輪廓凸出之餘，雙手纖細之餘非常白哲，專門上載一些不看鏡頭，時而閉眼的「女神照」。

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有網民野生捕獲到二霖霖，最初只憑衣服及她身旁的老公認出。（微博圖片）

不過，網絡上所見其實都是幻象，有網民日前在南京一座購物中心目擊到二霖霖的真人，直言真樣「慘不忍睹」，更形容真人和網絡上根本是兩個人，只是從她身上的衣服，和同一個老公來確認是二霖霖本人。

從照片所見，二霖霖穿上和近日帖文中的同一件衣服，但真人尺碼卻由S變成XXL，穿上露肩裝但看不清膊頭，因而突顯了摺成3截的頸，而纖纖玉手變成了粗壯的麒麟臂。網上照片中，淡黃色衣裙子上的腰帶，只是裝飾品，但真人所見，腰帶緊緊束住大肚臍，雖然全身包到實一實，但可以隱約看出腰上纏住一個巨型士啤軚，裙子幾乎被迫爆，擁有一名相撲手的體格。她的臉就反映了「P圖」功架，先不論那個充滿厚道的雙下巴，她的面型偏圓，面珠凸出一塊肥肉，眼睛瞇起嘟嘴看電話，和「女神」相距甚遠，網民表示她根本是「50歲大媽」。

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網民佩服認出二霖霖的一定是粉絲，「完全換了個人，這怎能認出來」，「P圖太太狠了，直接大媽修到蘿莉」，有人聯想到較早前的「喬碧蘿殿下」事件慨嘆「喬碧蘿殿下算良心主播了」，「看完喬碧蘿和二霖霖，從今起我只信身份證上的照片」。但有人找出一些二霖霖過去的影片，眼利的話其實可以看出有P圖痕跡，對她的真面目見怪不怪。

（微博）