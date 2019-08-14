鋼琴王子李雲迪夜會長髮女　被拍到當街小便遭粉絲鬧爆無公德心

被譽為「鋼琴王子」的李雲迪一向給人溫文儒雅的印象，出道至今吸引大批粉絲支持，不過近日有內地傳媒拍到他與一名長髮女子晚上約會打邊爐，兩人駕車前往餐廳前，李雲迪竟於路邊當街小便。報道一出即被網民瘋傳，不少人直斥李「金玉其外，敗絮其中」，作出不文明行為，令其王子形象一夜破滅。

被譽為「鋼琴王子」的李雲迪日前被拍下當街小便，引起網民討論。（微博圖片）

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據內地傳媒報道，現年36歲的李雲迪日前與一名長髮女子到一火鍋店晚飯兼約會，其間卻被拍下尷尬一幕。當晚他駕駛私家車前往接載女友人前往餐廳，途中突然將車停在路邊，李雲迪戴帽下車，走到路邊樹叢，環顧四周確認周圍沒人後，即放心解開褲子就地小便，雖然他全程都非常謹慎，惟不雅行為仍被拍下。

李雲迪日前與一名長髮女子到一火鍋店晚飯兼約會，沒料被拍下尷尬一幕。（微博圖片）

「解放」後的李雲迪匆匆上車，繼續載同女友人前往火鍋餐廳用餐，兩人之後更雙雙返回酒店。報道一出即被網民瘋傳討論，大家關注的並非「鋼琴王子」疑發展出新戀情，而是令其王子形象破滅的當街小便行為。

李雲迪的行為令不少粉絲大跌眼鏡，直言不能接受。（資料圖片）

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不少網民都狠批李雲迪毫無公德心，「金玉其外，敗絮其中」，「不隨地大小便難道不是最基本的素質嗎？即使是普通人也很少會隨地大小便吧」，直言難以相信給人斯文有禮印象的他會做出如此行為，「開豪車和美女約會的時候溫文爾雅，卻同時做出這種不雅行為，女生在旁邊不尷尬嗎？」，「開演奏會有時也要很長時間，難道還要在舞台旁邊小便嗎？」。

不過有人則認為網民大驚小怪，甚至反指狗仔隊記者不尊重李雲迪的私隱，「什麼心態，人家方便一下也拍？」，「難道公眾人物就應該尿到褲子裏嗎？」，「公眾人物不是神，四下無人的情況下進樹叢方便怎麼了？你不偷拍不曝出來會有人知道嗎？」。

（綜合）