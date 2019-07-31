集合氣質、樣貌、身材！大馬「鋼琴女神」李元玲慶生show完美體態

要配得上女神這一個名號，氣質、樣貌、身材缺一不可，而李雲迪徒弟、來自馬來西亞的李元玲（Cathryn Li）就是網民公認的「鋼琴女神」！早前她舉辦派對慶祝30歲生日，穿上清涼的bar top上衣，到戶外泳池玩耍時更脫下牛仔熱褲，只穿蕾絲花邊小褲褲坐在池邊，超性感的畫面令不少網民都大叫「不行了」！

「鋼琴女神」李元玲是鋼琴大師李雲迪的徒弟。（IG「cathrynli」圖片）

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從李元玲instagram上載的短片可見，她的生日會有很多親朋好友出席，場面十分熱鬧。穿着性感的她不斷與出席的人合照，表現得十分高興。李元玲本身在instagram已經有超過100萬名粉絲，十分之受歡迎，ig帳戶除了分享日常生活及大show身材之外，亦會有健身及練琴的照片。

「鋼琴女神」李元玲經常都會健身，保持體態。（IG「cathrynli」圖片）

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身為李雲迪愛徒，彈得一手好琴不在話下，原來李元玲更會跳芭蕾舞，而且日常熱愛健身，令體脂只有12%，身高1.7米體重只有45公斤，氣質、外表、身型各方面都無得彈，女神實在是當之無愧。

李元玲高中畢業後就到英國伯明罕音樂學院讀書，之後被推薦到李雲迪門下，更被范冰冰的助理帶進娛樂圈發展，曾到香港拍電影，演出過《盂蘭神功》及《辣警霸王花》等電影。

李元玲並非天生女神，過程亦付出了相當的努力。她曾貼出對比圖，對照自己減肥前後的變化。（IG「cathrynli」圖片）

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不過李元玲的成長並非一帆風順，她小時候因為讀書拿不了A，經常被家人以惡劣的態度批評，「罵到你沒尊嚴那種」，加上又笨又不會英文，成為家中最不受歡迎的人。她說自己性格內向害羞，因為家庭問題而有滿滿的負能量，幾乎所有人都覺得她精神有問題，最後因為不想「廢柴到徹底」，便努力彈鋼琴，一級一級考上去。

李元玲形容10個人有9個半都認為她有精神問題，最後半個沒有嫌棄她的人就是第一個經理人，在她谷底的時候扶了她一把，看到連她本人都不知道的優點，借衣服給她穿及安排工作給她。她指那時是她的人生轉捩點，遂開始減肥及學打扮，更學會了交朋友，變成另一個人，感嘆「我本來就是這個人，只是以往一直都被家庭的負能量埋沒了」。