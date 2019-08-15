壽司店三文魚驚見十幾條寄生蟲　台女中伏：嘴裏還有它的另一件

入口的東西真的要再三小心！一名女子到桃園中壢的連鎖迴轉壽司店用餐，當她正在享用生魚片握壽司時，眼利注意到盤中的生魚片上，竟然有數十隻白色細蟲在蠕動，她馬上向店家反應，並拍攝影片PO上網，短短幾天吸引上萬人關注後續發展。

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女子在10日下午至連鎖迴轉壽司店用餐，當時她點了2貫旗魚生魚片握壽司，並發現店家食品管理出現問題，魚片上竟有十幾條白蟲蠕動，她自嘲地說「視力2.0派上用場…發現有蟲的同時，我嘴裡還有它的另一貫（意即另一塊）」。隨後她將影片PO至臉書，驚人影片引起關注，超過1.5萬條網友留言，貼文也被分享超過4千次。

台女發現三文魚籌司藏寄生蟲時，已經吃了一半。（Facebook@Yiyai Ten）

隨後位於中壢的大江分店緊急道歉，並聲明已有負責人調查原因，並積極進行改善，以確保未來不再發生類似情況。而官網也派專人聯絡受害女子，女子在臉書表示，已跟店家聯繫上，希望再也不要有蟲蟲事件發生。

據悉，喜愛食用生魚片的人，的確容易將寄生蟲連著壽司吃下肚，以容易造成腹部疼痛、嘔吐和發燒的「線蟲病」為主。該疾病由線蟲引起，能侵入人體胃壁或腸道，患者通常是吃了被線蟲寄生的生魚或沒煮熟的魚肉，才順帶將寄生蟲帶入體內。

此次熱門的平價迴轉壽司店出包，不只引起網路熱議，也引起許多消費者的反感！（即睇網民留言▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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