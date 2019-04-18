【有片】日本吃三文魚刺身文化由歐洲傳入？日本師傅教路殺寄生蟲

香港人喜歡吃魚生和壽司，特別是三文魚，惟近日消委會調查，檢測出連鎖店的三文魚和吞拿魚刺身有寄生蟲，令港人怕怕！日本旅遊達人項明生和日籍壽司師傅均指，其實日本以往都沒有生吃三文魚的習慣，是直至20年前才由挪威傳至日本。點擊影片，看日本壽司師傅講解為何日本人不生吃三文魚，以及消滅魚生寄生蟲之法。

是次消委會發現有寄生蟲的其中一款刺身為港人熱愛的三文魚，港人熱愛的三文魚刺身，在日本人眼中卻非「瑰寶」。日本旅遊達人項明生指，他身邊的日本朋友，特別是年紀較大一輩通常不吃三文魚刺身，「日本人傳統上不吃三文魚刺身，因為日本三文魚生活於鹹淡水交界，非人工養殖的關係所以會有細菌和寄生蟲。」，直至挪威政府向日本推廣及引入挪威三文魚，日本年輕一代才開始吃三文魚刺身。

日本裔的築地‧山貴水產市場師傅北川信太郎解釋，以往日本老一輩覺得三文魚非可以生吃的魚類，主要擔心寄生蟲問題，是20年前挪威政府引入挪威三文魚，加上挪威政府有嚴格的規管，令日本人慢慢接受生吃三文魚。

+ 4 + 3 + 2

吃魚生要吃得安心，先要確保魚生上的寄生蟲全被殺滅。北川信太郎指要處理魚生上的寄生蟲，主要透過兩大方法。

對於有市民想外賣魚生，北川信太郎建議先把魚生以冰袋包著，帶回家宜馬上放進雪櫃內，真正食用前一刻才拿出生。他強調，放於室溫的魚生過了一小時就不能再吃。