與導盲犬看齊　迷你馬可登機　美運輸部允三種「服務性動物」上機

導盲犬對視障人士貢獻良多，但狗狗以外，還有一些動物可被列為「服務性動物」，當中包括體型細小的迷你馬！美國運輸部日前發出指引，准許傷殘乘客攜帶輔助的小馬登上美國客機，成為貓狗以外的第三種服務性動物。

美國運輸部日前發布了關於飛機上動物的正式指引，表示三種服務性動物，包括狗、貓和小型馬匹可以登機。（ AirportWebcams Twitter圖片）

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美國運輸部日前發布關於動物登機的正式指引，表示三種「服務性動物」的寵物可以帶上機，包括狗、貓和小型馬匹（即迷你馬），如果航空公司阻止乘客攜帶該類寵物，可能會被罰款。

過去有乘客攜帶不同的動物上機，包括孔雀、鴨子和寵物豬等等，作為「感情支持動物」（Emotional Support Animal），用來幫助旅行者舒緩焦慮和緊張不安，但也因此出現亂象，曾有空中服務員被情緒支援的狗咬傷而需要縫針，因此美國運輸部發出正式指引。

有空中服務員就表示，帶迷你馬上機的乘客十分罕見，「乘客通常被安排坐在前排，以便有更多空間。」（ AirportWebcams Twitter圖片）

運輸部認為迷你馬是普遍接受的常見服務性動物之一，相等於一些盲人來說，引導馬是導盲犬的替代品，因此把小馬與貓狗均列入可帶上機的動物。有空中服務員表示，帶迷你馬上機的乘客十分罕見，「乘客通常被安排坐在前排，以便有更多空間。」不過不少網民認為讓迷你馬上飛機是瘋狂的安排，「牠們應該乘坐貨機」、「太擠迫了」。

另外，當地運輸部表示，航空公司員工可以禁止任何他們認為是安全威脅的動物上機，但他們不能對整個品種（例如鬥牛犬）發布全面禁令。

（綜合）