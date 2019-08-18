與導盲犬看齊　迷你馬可登機　美運輸部允三種「服務性動物」上機

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

導盲犬對視障人士貢獻良多，但狗狗以外，還有一些動物可被列為「服務性動物」，當中包括體型細小的迷你馬！美國運輸部日前發出指引，准許傷殘乘客攜帶輔助的小馬登上美國客機，成為貓狗以外的第三種服務性動物。

美國運輸部日前發布了關於飛機上動物的正式指引，表示三種服務性動物，包括狗、貓和小型馬匹可以登機。（ AirportWebcams Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

+3
+2

美國運輸部日前發布關於動物登機的正式指引，表示三種「服務性動物」的寵物可以帶上機，包括狗、貓和小型馬匹（即迷你馬），如果航空公司阻止乘客攜帶該類寵物，可能會被罰款。

過去有乘客攜帶不同的動物上機，包括孔雀、鴨子和寵物豬等等，作為「感情支持動物」（Emotional Support Animal），用來幫助旅行者舒緩焦慮和緊張不安，但也因此出現亂象，曾有空中服務員被情緒支援的狗咬傷而需要縫針，因此美國運輸部發出正式指引。

有空中服務員就表示，帶迷你馬上機的乘客十分罕見，「乘客通常被安排坐在前排，以便有更多空間。」（ AirportWebcams Twitter圖片）

【港版熱鬥小馬】巴基之星奇蹟反勝　網民：鬥心重要過起跑線
拉布拉多被當鬥牛犬　視障男帶導盲犬搭港鐵被公審　獲網民力撐
遭鄰居舉報遛兩導盲犬　熱心網友相助　英失明漢留住「老友」

運輸部認為迷你馬是普遍接受的常見服務性動物之一，相等於一些盲人來說，引導馬是導盲犬的替代品，因此把小馬與貓狗均列入可帶上機的動物。有空中服務員表示，帶迷你馬上機的乘客十分罕見，「乘客通常被安排坐在前排，以便有更多空間。」不過不少網民認為讓迷你馬上飛機是瘋狂的安排，「牠們應該乘坐貨機」、「太擠迫了」。

另外，當地運輸部表示，航空公司員工可以禁止任何他們認為是安全威脅的動物上機，但他們不能對整個品種（例如鬥牛犬）發布全面禁令。

（綜合）

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。