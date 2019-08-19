【心理測驗】BB喊電話門鐘響又急尿點算好　網民神操作獲激讚

網上心理測驗的事，信則準不信則唔準，雖然得啖笑，但不少人都會照樣試玩。微博近日流傳一個心理測驗，題目指如同時發生5件事，包括嬰兒哭泣、未關水喉、門鈴和電話一齊響，而你又急尿時，你會如何解決，而選項則反映你最重視的是什麼，大家各有看法，沒料其中一人答出宇宙級答案，超級完美被大讚無得輸。

心理測驗聲稱可反映你心中最重視的事，即測準唔準！ ↓↓↓↓

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有關心理測驗，有指原先在日本的討論區傳開，後再被翻譯並放上微博，題目指假如只有你一個人在家卻突然面對5件事同時發生，包括嬰兒開始哭泣、你很想去廁所、電話響、門鈴響，而浴室的水龍頭又沒關，每一件事都需要即時處理，如果是你，會如何解決？

當5件事同時發生，不少網民都表示一下子難以想到如何解決，或感崩潰！圖為蠟筆小新媽媽。（網上圖片）

有關選項據稱可以分析，在你的心中，對愛情、自己、工作、朋友及金錢等有多重視，愈認為需要先解決的，就是你心中愈看中的部分，每個人各有選舉，惟大家選來選去，這個心理測驗卻慢慢變質，變成了解決問題大賽。

有網民說出其選項更令大家爆笑，他指自己會抱着孩子去開門，把孩子交給到訪的朋友，叫朋友順便幫手聽電話，自己則去廁所順道關水喉，他笑言看到答案後，忍不住想自己是否算是把愛情送給朋友，十分好笑。

網民大讚他的想出來的流程天依無縫，不過反問如果敲門的不是朋友，那一切就被推翻了。有的人稱會抱孩子先關水喉，開門後去廁所再回電話，惟被質疑錯失了電話未必知道誰致電；另有人認為應先去聽電話，叫對方稍等，再抱孩子開門，然後去廁所並關水喉，那就全都解決不會漏下任何一項。

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