【心理測驗】鍾意飲咩咖啡係基因話事　一測即知你控制慾有幾強

有許多人都有喝咖啡的習慣，不少市區裡咖啡店更是隨處可見，不難看出現代人有多愛咖啡！而咖啡的種類變化也相當多樣，不論是黑咖啡、拿鐵（Latte）、卡布奇諾（Cappuccino）、特調都有各自的支持者。

而《科學報導》（Scientific Reports）有一項研究就指出，人們飲用咖啡的多寡與各自的基因有關，像是基因對苦味較為敏感的人就會攝取較少的咖啡，而藉由觀察人愛喝的咖啡類型，也能進一步看出這個人的個性。

臨床心理學家德瓦斯拉（Ramani Durvasula）也曾針對一千名咖啡愛好者進行調查，並依照人格特質分為內向、外向、完美主義、溫暖、敏感、喜愛社交等類型，藉此分析出受試者的偏好。

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不過研究人員也強調，個性與愛喝的咖啡類型並非絕對相關，有些人也經常不同種咖啡交替著喝。愛喝咖啡的你是否覺得「中招」了呢？不妨與身邊的咖啡同好們一起討論看看吧！

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