「連蒼蠅都不敢靠近」　台媽偷洗兒子萬年小被被遭嬲爆

小被被在不少小朋友心中地位超然，甚至久久不願清洗搞到氣味濃郁，令父母相當頭痕。日前一名台媽分享仔仔非常依賴「萬年小被被」，上幼稚園、去旅行、去祖母家也帶着它，沒有它根本睡不着，惟兒子從不讓她清洗，形容「連蒼蠅都不敢靠近」，有次她忍不住偷偷拿去洗，竟惹兒子大怒，整天也不跟她說話，令她相當無奈。不少網民見狀，紛紛分享小孩的類似經歷，有人笑指小被被有神奇力量，只要小孩一抱到它，就算之前多不願意睡覺，也會馬上進入「省電模式」。

兒子的小被被萬年不洗，其媽媽早前忍不住偷洗，卻惹來兒子大怒。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台媽日前在facebook群組「爆怨公社」發文，指兒子有一條從未洗過的萬年小被被，他從小就小被被不離身，上幼稚園、去旅行、去祖母家也帶着它，沒有它根本睡不着。台媽稱小被被陪住兒子長大，上面有他的淚水、汗水、口水和奶水，還有幾個睡覺時捏搓造成的小破洞，但兒子從不讓她清洗。台媽形容小被被氣味濃郁，「蚊子、蒼蠅都不敢靠近，親生爹娘都嫌棄」。

兒子的小被被萬年不洗，其媽媽早前忍不住偷洗，卻惹來兒子大怒。（fb群組「爆怨公社」截圖）

結果有一次台媽忍無可忍，決定拿小被被去清洗，詎料惹兒子大怒，整天也不跟她說話，令她相當無奈，兒子表示小被被洗後「就沒有好香」，更指長大後不抱老婆，「只抱臭被被」。從她上載的照片所見，兒子近日睡覺時竟將小被被蒙着頭，似乎無時無刻都想聞到小被被的氣味，但此舉卻令台媽非常擔心，「好怕他缺氧」。

台媽的帖文引來不少家長熱議，紛紛表示有類似經歷，「破了又補，補了又破，洗了還沒晾乾就吵着要拿下來」，有人形容小被被有神奇力量，只要小孩一抱到它，就算之前多不願意睡覺，也會馬上進入「省電模式」。另外，有媽媽無奈稱丈夫年屆41，但仍需小被被陪伴，「而且跟您兒子一樣整頭矇，放心吧我老公還在呼吸」。

兒童臨床心理學家周碧潾博士曾接受《香港01》訪問時表示，人類本身有感情，小被子、毛公仔等物件因自小陪伴物主成長，所以物主會有回憶，對舊物產生感情及安全感，舊物在其心中是獨一無二，沒有東西可以取代到。

物主甚至會視舊物如親友，是生命一部分，即使舊物破爛了都不肯丟棄，更不容許其他人洗走其獨特氣味，一旦遺失舊物或舊物被丟棄，最終無法尋回，物主會感到彷彿失去至親，十分傷心，故建議他們可以透過寫信等方法悼念舊物，以平伏心情。