疑針對香港示威活動散播不實言論　Twitter及FB關閉多個內地帳戶

社交網站Twitter和Facebook周一（19日）宣佈關閉多個來自中國內地的帳戶，並指相信有關帳戶獲官方支持，針對本港近日的示威活動散播不實言論。

Twitter指出，被關閉的936個帳戶都涉及刻意散播不實言論，該等帳戶的目的是試圖刻意及針對性地在香港煽動不和，包括貶損香港抗議活動的正當性和政治立場，「我們有充足證據顯示，這是一次背後有國家支持的行動，有大量帳戶互相合作去放大涉及香港示威活動的訊息。」

Twitter稱，由於網站在中國被封鎖，那些帳戶都是透過VPN技術（虛擬私人網絡，俗稱「翻牆」）進入Twitter，另有一部份是透過在內地不被封鎖的IP位址進入；有關行動共有約20萬個帳戶參與，而今次被關閉的帳戶都是在這場行動中最活躍的份子。Twitter正更新廣告政策，將不再接受國家控制新聞媒體刊登廣告，強調制訂廣告政策時會考慮「傳媒自由與獨立性、股東架構、政治壓力等多項因素」。

Facebook表示，他們追隨Twitter的做法，一共刪除了7個專頁、3個群組及5個帳戶，全部都與針對香港示威活動採取不實行為有關；在被刪除的賬戶之中，有一個是擁有多達15500個帳戶追隨的專頁，以及一個成員達2200人的群組。

Facebook網絡安全政策主管格萊赫（Nathaniel Gleicher）稱：「我們阻止該批帳戶是根據用其行為，而非所發放的內容。有關（針對香港示威）活動背後的人互相協調，並使用虛假帳戶來歪曲報道。」Facebook同時指出，有人以假帳戶去管理疑似傳媒專頁，在群組內發帖和分享不同內容，且將用戶連結至Facebook以外的網頁，當中部份已被Facebook的自動系統發現和停用。