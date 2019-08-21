泰國小情侶攜手跳河「殉情」　水中驚見巨蜥　嚇到鬆手途人救起

泰國北攬府（Samut Prakan Province）一名12歲男孩周日（18日）與13歲女友攜手跳河「殉情」，但跳入河中驚見一條澤巨蜥（Varanus salvator，俗稱五爪金龍），女孩嚇得馬上鬆開男孩的手，雖因不諳水性遇溺，幸最終仍獲救上岸，目前情況危殆。

該對小情侶是在小學六年級時認識，升上中學成為同班同學後開始拍拖，然而女方家長認為二人年紀太小，堅決反對，致他們心情非常低落，甚至萌生一起尋死的念頭，以證明彼此是「真愛」。

涉事男孩稱，當日與女友討論如何殉情，最後決定手牽手跳河，但跳入河後卻遇到一隻大蜥蜴，女友嚇得馬上鬆開他的手逃生，但由於不會游泳，她不斷在水中驚呼掙扎，且逐漸沉入水底；男方坦言當時同樣感到非常害怕，拚命游出水面，終成功爬上岸向途人求救；二人獲救後被送院治療，院方表示，女童目前仍在留醫，尚未脫離危險時期。

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男童母親表示，她知道兒子與女童已交往約8個月，她曾告誡愛兒不能越線，希望二人先把書讀好，畢業以後再作打算，豈料兒子竟做出傻事令她十分自責，同時代愛兒向女方家長道歉；警方則提醒男童父母，希望他們多加注意兒子的心理狀態。