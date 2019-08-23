台俄混血兒生3子仍擁22吋半腰　IG相超大膽堅持不露點爆紅

相信不少女士都擔心產子之後身形走樣，難以回復最佳狀態。不過台俄混血兒古榕榕卻成為辣媽們的成功典範，雖然已經育有3名子女，但依然擁有傲人的G奶身材及22吋半的纖腰，令人羨慕不已，不吝嗇身材的她大方在網上分享性感相，令網民鼻血直流，不少男網民都忍不住隔空向其丈夫留言：很羨慕你！

古榕榕有令人羨慕的G級身材，吸引不少粉絲。（IG「rongrongku」圖片）

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古榕榕居於台灣台中市，身高1.63米，擁有32G、22.5、35的火辣身材，由於她同時有台灣及俄羅斯血統，被讚笑起上來展現出台式的可愛風格，認真起來亦有俄式的冷艷美態，再加上深刻的輪廓及百變的造形，令人「睇極唔厭」。

古榕榕是三子之母，但仍然有完美體態！（IG「rongrongku」圖片）

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最初有人在討論區上載兩張她的照片，只留下「台俄混血 就兩張」，結果立即引起網民熱烈討論。之後該名樓主分享了她的社交媒體連結，令大家都認識到這一名超級辣媽！

古榕榕的作風亦都很大膽，在instagram上不時都會有一些極之性感，甚至是不露點的裸照，令很多男士都鼻血直流，甚至是羨慕她的丈夫，可以有一名這樣完美的妻子。而古榕榕知道自己被廣泛報道之後，亦都十分謙虛地感謝大家都支持，直言自己還不算是紅人，只是在做自己喜歡做的事。

（綜合）

古榕榕曾經分享一些不露點的全裸照片。（IG「rongrongku」圖片）