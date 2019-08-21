獲封「千年一遇美女」　圍棋界女神黑嘉嘉再奪獎　網民：仙氣滿瀉

曾被日本傳媒譽為「千年僅一人美女」的台灣圍棋女棋士黑嘉嘉，日前於2019「第五屆女子圍棋最強戰」勇奪冠軍，她領獎後表示，自已最愛圍棋，視為興趣多於工作。黑嘉嘉的混血美貌再次獲得網民注意，原來多才多藝的她早於3年前已投身演藝圈，並與唱片公司簽約，不過或許因為棋藝訓練行程太緊密，至今仍未公布作品。

被譽為「千年僅一人美女」的台灣圍棋女棋手黑嘉嘉日前於2019「第五屆女子圍棋最強戰」勇奪冠軍。（黑嘉嘉fb專頁圖片）

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現年25歲的黑嘉嘉於澳洲出生，是名台澳混血兒。她4歲與家人搬回台灣，接受圍棋訓練，目前已是圍棋職業七段，不時參與當地及國際比賽。除了過人棋藝，身高160cm、體重47公斤的黑嘉嘉擁有精緻五官，笑容甜美可愛，下棋時專注神情散發出優雅氣質，吸引大批粉絲，甚至獲日本傳媒盛讚為「千年僅一人的美女棋士」，每逢有她比賽的新聞便會一舉登上日本搜尋網站第一位。

早前黑嘉嘉到西藏參加圍棋比賽時，於facebook上載兩張相片，可見她如常專注下棋，但身旁卻放着氧氣樽，鼻上戴着吸氧氣用的膠管，一度嚇壞不少粉絲。她其後於專頁稱，吸氧氣只是因為西藏拉薩海拔高，空氣稀薄，而非身體出現不妥，吸着氧氣下棋的造型更令她獲封「氧氣樽美女」。

早前黑嘉嘉到西藏參加圍棋比賽時，吸着氧氣下棋的一幕令她被網民封為「氧氣樽美女」。（黑嘉嘉fb專頁圖片）

黑嘉嘉受訪時表示，每日都要花3至4小時與AI對奕，其他時間亦要接受不同的培訓。（黑嘉嘉fb專頁圖片）

現為職業棋士的黑嘉嘉受訪時表示，訓練行程非常緊密，每日要花3至4小時與AI（人工智能系統）對奕，其他時間亦要接受不同培訓，時間表排得滿滿。雖然日程忙碌，但她稱非常享受，「我最愛的還是圍棋，因為下棋不只是工作，更是我的興趣」。

上周五黑嘉嘉更於台灣「第五屆女子圍棋最強戰」中，逆轉勝擊敗對手勇奪冠軍，成為連續五屆冠軍得主，賽後她謙虛表示自己好幾次出現失誤，「要不是運氣好，有可能前幾場比賽就輸掉了」。雖然才剛完成賽事，她即將再次出發，與男棋士陳詩淵一同參加於東京舉行的世界圍棋混雙賽。

多才多藝的嘉嘉早於3年前已投身演藝圈，並與唱片公司簽下合約。（黑嘉嘉fb專頁圖片）

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除了棋藝精湛，多才多藝的黑嘉嘉早於3年前已投身演藝圈，並與唱片公司簽約，不過至今仍未有作品面世。雖然粉絲未能欣賞嘉嘉的歌聲，她亦非常識做，不時在fb專頁及instagram分享日常工作及生活照，各種「甫士」配上招牌笑容，令網民高呼「仙氣滿瀉」，「我再次戀愛了」。