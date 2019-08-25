寶馬山雙屍案、花蓮五子、藍可兒：以訛傳訛中夾雜的被遺忘真相…

有玩過《逆轉裁判》的話，或多或少對靈媒破案都有點認知，但現實世界有沒有因為神秘力量而水落石出的案件？有些時候案件單憑警察的力量難以水落石出，而成為了懸案，留給世界各地網民們無窮無盡的想像和討論空間，然而，在以訛傳訛的過程中，也夾雜了一些真相。

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催眠調查

調查過程中，往往證人未能記起太瑣碎的細節。偵查進度膠着時，為了盡量完整每一個證人的記憶，再收集每個畫面進行比較找出疑點，便會有催眠調查。而催眠調查只會用在證人身上，不會對疑犯使用和期望疑犯在催眠期間承認自己是兇手。

寶馬山雙屍案曾利用催眠證人來協助調查。（歷史圖片）

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當年轟動全港的寶馬山雙屍案便是其中一例。一對正值花樣年華的外籍情侶Kenneth McBride和Nicola Myers相約在郊野公園溫習約會，卻慘遭香港童黨虐待致死，一去不返。翌日二人才被晨運客在水庫附近山坡發現，警方隨後出動直升機搜索、派六百多人搜山、在附近數百間木屋逐一搜查和收集情報、設立懸紅專線，但對兇手下落仍是毫無頭緒。

案件進入膠着狀態，為了再尋求更多線索，警方呼籲對當日途經該處的行山客加入催眠調查，盡量喚起更多對疑犯的記憶。楊志滔先生在1979年是訓練組總督察，被特派到美國聯邦調查局學習催眠調查，兩年後考獲資格回港。

催眠調查只能用於證人身上。（資料圖片）

催眠調查的意外──鬼上身

楊志滔在網台節目《東頭灣道99號》回憶道，雖然催眠調查使行山客證人記起一些原本沒提起，擦身而過的路人特徵，但偵查還是沒有任何進展，直到一位七十多歲的婆婆出現。

婆婆當時剛從內地來港，還是滿口鄉音。她的丈夫指原本不懂英語的妻子自那天後，言語有點奇怪。當楊志滔和偵緝督察到她家後，婆婆突然捏着那位督察，不斷說：「You help me」。而坊間更有流傳婆婆當時還清楚地表達了自己是女死者，如何被虐待，和臨死前如何被處置的過程。

但找到這位婆婆後，警方仍未能鎖定疑犯，直到有一天兇手自行「現身」。

天網恢恢，疏而不漏。你認為自己逃得過法網，但算不到自己的掉以輕心。半年後，警方得一線人報料，指在渡輪上有一男人吹噓自己曾殺了一個「鬼仔」，更穿着死者的球鞋。線人看不過眼，便跟蹤疑犯回家再報警，案件才能水落石出。

台灣的神秘女子

多年前，台灣花蓮五子滅門慘案轟動社會，有流傳案件和兇手下落是多虧一位神秘女子的情報。當時花蓮縣警署偵查隊長韓修愛把被殺害的五名孩子合照和他們家的門牌放在辦公室中，希望能刺激靈感，早日找出線索。2008年的一日，一名女子（有傳名字為賴奕萱，來自台南）到訪韓修愛當值的警署，聲稱為了避債而尋求警方庇護。這要求當然沒有批准，然而這女子拿起五子合照，表示若得警方庇護，便會運用自己的「力量」協助警方破五子慘案作為報答。

一番考慮下，他們決定一試她的通靈之術，和她一起來到案發現場。經過了兩小時，女子向警方聲稱，她看到了一個八、九歲，渾身是血的男孩子，他說哥哥姐姐都被父母所殺了，更說出了很多警方已掌握但沒有公佈過的案情細節，例如小兒子曾被帶到某處的兒童之家求寄養，和夫妻藏身的小教堂位置。

涉案家庭的住處。（台灣節目截圖）

傳言還提及警方跟從女子的情報，真的找到了那所兒童之家和教堂，確定了劉夫妻二人兩年前曾到兒童之家尋求協助，寄養年紀最小的兒子，更在半山腰找到了夫妻二人的屍骨。事後這女子因靈媒破案而成為名人，人稱「仙姑」，不但還了債，更賺夠了錢移民海外，亦有傳她人現身處宜蘭。

但夫妻二人的下落與這女子無關，發現夫妻屍骨的只是一位普通的獵人。由2007年開始，警方便懸紅五十萬尋找夫妻下落，但苦無消息，直到一位獵人在吉安鄉慈雲山放捕獸器時，在火葬場焚化爐後方發現一堆白骨和頭顱，後來警方確定是劉志勤夫婦二人，而且他倆在七、八年前已經死去。與傳言不符的除了夫妻是獵人發現之外，該兒童之家在案件當時已沒有再收容孩子了，更於1992年安頓所有孩子到其他地方。

【台灣網民指出案情不簡單，涉幕後黑手？（內不含恐嚇圖片，可放心閱讀）】

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中國網民神算藍可兒案

藍可兒案發生時是2013年，互聯網已十分發達，所以當時網上討論案情的聲音滔滔不絕，不少真真假假的情況流傳甚廣。而警方發現藍可兒在酒店頂樓水箱的消息公開後，中國網民驚訝的，是竟有一名網民神算出了案件的真相。

藍可兒事發的酒店。（維基圖片）

藍可兒在1月31日失蹤，從警方公布的閉路電視錄像中可見，她在電梯內的行為異於常人，令人百思不得其解。在警方調查其下落時，一眾網民紛紛討論案情及可能性。當時一名叫「開心果」的網民於2013年2月17日在豆瓣開帖，指自己為她算了塔羅牌，占卜結果顯示：她因被人欺騙而遭遇不測，與水有關，但警方的消息（藍可兒置身於酒店頂樓水箱之中）是在2月20日公開，占卜結果和事後警方消息不謀而合，令人嘖嘖稱奇。而原帖至今仍然存在。

除了豆瓣的塔羅牌占卜，貼吧內更有網民在警方公布消息前，就留言說：「好像在某個容器內」、「快，在頂樓。生命跡象已經很微弱了。」現在原帖已被刪除，只存有截圖。事後警方以她患躁鬱症，意外溺亡為由結案，不少人對其仍然存疑。

除了警方之外，世界各地都有電視節目邀請靈媒來說說懸案，例如新西蘭的《Sensing Murder》（感應兇手），但目前好像還沒有成功的個案。

有時候，還是套一句老話，信不信由你。

新西蘭的《Sensing Murder》邀請了靈媒來說懸案。（Amazon.com圖片）

內容提供：文不聊身

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【神秘力量】靈媒可以破案？ 說說那些傳傳下就變真的傳言」​】

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