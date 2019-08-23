五星級酒店核突女住客　用過M巾塞電水壺　網民：下次當尿盆呢！

廣西南寧五星級酒店「南寧飯店」一名盧姓的清潔工人周二（20日）打掃房間時，竟發現電熱水壺內有一塊用過的衞生巾，而包裝袋就被扔入垃圾桶。經過警方調查，一名曾入住該房間的女住客承認這是其所為，並表示願意書面道歉；惟酒店表示，暫時還不能夠表態，答應她這種道歉方式。

南寧飯店建於1952年，2006年躋身五星級酒店。上月中旬，該酒店一名住客聲稱自己喝了三杯水後，始發現電熱水壺內有一隻襪子；酒店認為，雖然襪子有可能是住客放進去，但仍選擇報警求助。

然而一波未平一波又起，酒店一名盧姓的清潔工人周二打掃402號房間時，又發現電熱水壺中有異物，今次是一塊用過的衞生巾，令她大叫噁心，隨即向經理報告，酒店及後報警。

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願意以書面形式道歉

酒店透露，翻查閉路電視，發現周一（19日）下午有兩名女子入住該房間至周二退房。警方將兩女帶到派出所問話，其中一名23歲女住客後坦承衞生巾是她放入電水壺中，並表示願意向酒店以書面形式道歉。

南寧飯店一名姓黨的總經理助理稱：「到目前為止飯店還不能夠表態說答應她這種道歉方式」，並謂按照酒店的慣常做法，一般是在客人退房後才派人到房間內檢查及打掃，所以並未有即場揭發事件。目前仍不清楚涉事女住客將衞生巾塞進電水壺的動機，而酒店已全面消毒房間。

網民都批評有關行為，留言稱「這女的太壞了，虧她想得出還做得出」、「這種人壞到骨子裏了，這不是損壞東西，道歉有用嗎？下次當尿盆呢，還可能放毒藥呢」、「如果她能飲用一杯這個水壺燒的水，那我覺得酒店沒理由不原諒她」。