旅行突然來月經　竟拿酒店熱水壺浸「血底褲」　遭網民怒轟缺德

出國旅行少不免要住酒店，想享用熱水時就靠房內的熱水壺。近日就有一名女子發帖指，自己突然月經來潮令內褲染血，所以用酒店的熱水壺清洗，並上傳一張浸泡內褲的相片，表示這個方法快捷和衛生。有網民就怒斥這個做法嘔心又缺德，並要求酒店禁止她再入住。 不過該照片早在兩年前已出現，近日再於網絡瘋傳，缺德的行為受網民熱烈討論。

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有外國女網民表示，用熱水壺清洗染血內褲快捷又衛生。（網上圖片）

據《每日郵報》報道，該名女網民早前在facebook分享一張照片，從相中可見，透明的熱水壺內正浸着一條內褲，而壺中的水呈混濁灰紅色。她表示當日因為突然來月經而沒有墊衛生棉，導致內褲染血，所以便想到用酒店提供的熱水壺清洗，快捷又衛生。

相關截圖在網絡上流傳，大批網民看畢後，紛紛怒轟嘔心，「這人有病」、「有沒有為別人着想過？」、「為何不拿去洗手槽或是浴缸放點熱水直接清洗？」、「我快去旅行，絕不會碰熱水壺」。有人則建議，要求禁止她再入住酒店，如去旅行還是自己買個「私家壺」比較好。

（每日郵報）