日漫畫家「第一次約會用餐」神理論　一餐飯即知是否Mr. Right

不想第一次約會無疾而終，相見地點必須謹慎挑選！一名日本女漫畫家早前在Twitter發文，分析女生跟心儀男生第一次約會時，應到吃自助餐或放題的餐廳用膳，從拿餐具、排隊、選菜、取餐等細節中，觀察對方是否一個能付託終生的好情人。

第一次約會，可從拿餐具、排隊、選菜、取餐等細節中，觀察對方是否一個能負託終生的好情人。（《心跳500天》劇照）

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日本網絡漫畫家「明桜ちけ」早前在Twitter發布一個漫畫故事，指若想找一個「Mr. Right」為結婚對象，吃一餐1500日元（約110港元）的放題就能看到實際情況。如對方用餐前主動幫忙倒飲料或拿餐具等，代表他願意與另一半分擔家務；由於自助餐菜式種類多，如果發現男方只夾肉類或甜食，代表他缺乏正確的飲食知識和自制力；而排隊等待取餐時亦可觀察男方是否守秩序、有耐心；還可留意有否做到「錯誤行為」，以推斷其性格是否適合相處。

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帖文一出引起熱議，逾8000多人轉發，約1.5萬人讚好。有網民稱自助餐的確讓人原形畢露，「貪性表現很易露出來」，又指漫畫家「贏經驗啊！」，建議未婚朋友要立即看這條推文；但另有網民認為，第一次約會多數都會裝出來，「幫忙拿東西是基本吧」，故未必能看到真實情況，有人亦指大家都忙着離枱拿東西，很少時間了解對方。

（Twitter「明桜ちけ@療養漫画連載中」）