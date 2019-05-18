盤點見未來岳父「10大禁忌」　無禮貌唔送見面禮都只係排第7位

熱血的男兒啊！如果你點開這篇文章，我們要先說聲恭喜，因為這代表你的女友並非左右手，而是一位有血有肉的好女孩，兩人甚至已發展到可以見父母的階段了。但有件事還是要提醒你，那就是女友上輩子的情人通常不好搞，而且過去有科學研究指出「爸爸討厭女兒男友是本能反應」，所以要想征服終極大魔王，你恐怕得費一番功夫！

不過還好沒扣分就算加到分，為了讓準岳父有良好的第一印象，現在就讓咱們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看癡情男子漢見女友爸爸時有哪十大禁忌！

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【10. 這樣想幹大事？比女友爸爸先喝醉恐醜態百出 】

其實在女友爸爸面前最好少喝酒，但如果準岳父堅持，拉你跟他喝，那也沒辦法，不管你行不行、會不會，多少都要陪着喝一點，好讓彼此關係在酒桌上慢慢拉近。但這個過程，切記酒能閃就閃、局能跑就跑，以免最後你酩酊大醉、醜態百出，甚至跟女友爸爸吵起來，那這門親事肯定談不成了！

（《醉後決定愛上你》劇照）

【 9. 穿着隨便、造型前衛…】

拜託別挑戰老一輩心臟 俗話說得好「人靠衣裝馬靠鞍」，甚麼場合甚麼穿搭，是人生必講究的學問，所以為避免女友爸爸以為你晚點要衝夜店泡妞，感覺花心，建議拜訪時別穿得太「瞎趴」，或染燙一頭超誇張頭髮。當然～穿着太隨便也不行，最好介於休閒風與正裝之間，除非你想分手，那上身西裝、下身沙灘褲再配個人字拖，咱們也沒意見。當然～穿着太隨便也不行，最好介於休閒風與正裝之間，除非你想分手，那上身西裝、下身沙灘褲再配個人字拖，咱們也沒意見。

（《繼承者們》劇照）

細數未來岳父眼中「十宗罪」（點圖放大▼）

+ 10 + 9 + 8

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月22日至2019年03月21日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『男生見女友爸爸白目／禁忌／大忌行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

圖片來源：DailyView網路溫度計

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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