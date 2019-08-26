【趣一趣】大阪明星海豹Wamo紅到出公仔　身上花紋有驚喜「彩蛋」

大阪「海遊館」明星海豹Wamo因為身型圓滾滾，肥到似個波而被笑指與「西瓜」撞樣，吸引大批粉絲睇相消暑。

最近Wamo更紅到引來精品品牌「YOU+MORE」洽商，推出一款超像真公仔，造工非常細緻，有獨立的口和鼻，手腳及尾巴也跟本尊一樣貼着胖胖的身軀，看起來就像是懶洋洋的Wamo攤在你面前。最令人驚喜的是，Wamo抱枕上的花紋竟有「彩蛋」，仔細看就會發現花紋暗藏心型圖案，相當有心思！雖然售價達6696日元（約498港元），仍吸引大量粉絲課金把Wamo抱回家。（Felissimo）