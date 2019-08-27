男網紅擁400萬粉絲　涉拐賣婦女迫賣淫被通緝　着草都直播終被捕

在內地坐擁400萬粉絲的網紅「乞丐哥」涉嫌多宗拐賣未成年人、強迫賣淫等案件，於本月20日在貴州被捕。自今年5月起「乞丐哥」突然從直播平台上消失引起揣測，有網民發現原來他涉嫌違法行為被通緝，逃亡過程竟然仍不忘直播，更因妻子誕子興奮拍片放上網而露出馬腳，最終落網。

警方成功抓獲高男，並被押回諸暨市，案件正在進一步調查中。（網上圖片）

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「乞丐哥」姓高，貴州榕江縣人，2015年開始玩直播，在直播平台坐擁400多萬粉絲，曾自稱半個小時直播就能賺20萬人民幣，但原來他是一名通緝犯，涉嫌利用其網紅身份接近陌生女孩，將她們拐賣至海南省、江西省等地，並在今年3月被警方列為網上追捕對象。

「乞丐哥」姓高，貴州榕江縣人，2015年開始玩直播，在直播平台坐擁400多萬粉絲。（網上圖片）

其實早在2018年6月發生兩宗聚眾鬥毆事件，諸暨市公安局抓捕了一名姓柏的嫌疑犯，在偵辦案件時，民警發現涉事男子還涉嫌拐賣婦女，其同黨正正就是「乞丐哥」高男。

獲知被通輯後，高男今年5月起在直播平台上消失，不過作為網紅的他，着草也不改高調作風，膽敢繼續直播，8月4日其兒子出生，「乞丐哥」更在微博上發了兩段影片，民警反覆觀看影片，發現孩子身上蓋著的被子上寫有「榕江縣婦保院」的字樣，即時殺到高男貴州老家，展開逮捕行動。

高男其後逃走並藏身在山上，民警曾到高男的家，希望其妻子和父母勸高男自首，沒料高男其後霰電並囂張地稱「你們這樣是不可能抓到我的！我穿著拖鞋你們也追不到我！」最終警方仍成功抓獲高男，並把他押回諸暨市，案件正在進一步調查中。